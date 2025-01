Instituto promove workshops gratuitos de tecnologia e inteligência artificial para pessoas LGBTQIAPN+

O Instituto Atlântico está com inscrições abertas para a 2ª edição do Conexão TransFormadora, iniciativa voltada para a inclusão e capacitação profissional de pessoas LGBTQIAPN+. A ação celebra o Mês da Visibilidade Trans, comemorado nesta quarta-feira (29), e visa ampliar a inclusão de pessoas da comunidade no mercado de trabalho, com foco especial nas áreas de tecnologia e inteligência artificial.

A programação inclui três workshops gratuitos e diversas oportunidades de networking. Os workshops acontecem de forma online nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, das 19h às 20h30, e são direcionados a pessoas trans e a toda a comunidade LGBTQIAPN+, com prioridade para aquelas que se identificam como negras, mulheres, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas por meio de formulário online até o dia 12 de fevereiro. As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a afinidade dos candidatos com o propósito do evento. Os inscritos receberão o resultado da seleção por e-mail, e mais informações podem ser consultadas pelo site do Instituto Atlântico.

Os workshops terão certificação emitida pela plataforma Atlântico Avanti, com acesso às aulas gravadas por um mês para concluir a trilha.

Veja também Papo Carreira Inscrições para o concurso nacional de cartórios, o Enac, abrem nesta quarta-feira (29); saiba mais Papo Carreira Brisanet abre seleção de emprego com 73 vagas para cargos técnicos e comerciais

Veja programação dos Workshops:

Currículo Potente e LinkedIn Autêntico: dicas práticas para criar perfis otimizados no LinkedIn e atrair oportunidades no setor de tecnologia e IA;

Inteligência Artificial – Suas Primeiras Ferramentas no Mercado de Trabalho: introdução às ferramentas de IA e estratégias para se destacar no mercado;

Vivências que Inspiram – Histórias de Sucesso e Estratégias de Atuação: histórias reais de superação e dicas práticas para conquistar espaço no mercado.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp