Prouni 2025: prazo de inscrição para lista de espera termina nesta terça-feira (26); veja como fazer

Candidatos que não foram pré-selecionados nas duas primeiras chamadas para bolsas do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2025 podem se inscrever para participar da lista de espera. O prazo termina às 23h59 desta terça-feira (26).

A manifestação de interesse deverá ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

São ofertadas mais de 211 mil bolsas para o período. Desse total, cerca de 118 mil eram integrais e 93 mil, parciais, que custeiam metade da mensalidade. As bolsas são destinadas a mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior.

Cronograma

O nome dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera será divulgado no dia 29 de agosto. Quem for pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino escolhida, entre 29 de agosto e 5 de setembro, para comprovar as informações prestadas em sua inscrição, incluindo a entrega de documentos, que também poderá ser feita por meio eletrônico.

A partir do registro da aprovação do candidato, as instituições de ensino deverão providenciar a emissão do Termo de Concessão de Bolsa, entre 30 de agosto e 12 de setembro.

O Ministério da Educação reforça que é proibida a cobrança, por parte das instituições, de qualquer tipo de taxa para a seleção dos candidatos ao Prouni. No entanto, de acordo com o edital, as instituições podem optar por efetuar um processo próprio de seleção, desde que já tenham comunicado os candidatos pré-selecionados sobre a existência dessa exigência.