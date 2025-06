CNU2: governo divulga divisão de cargos dos nove dos blocos temáticos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta quinta-feira (26), a divisão dos cargos e especialidades em cada um dos nove blocos temáticos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

De acordo com a pasta, o objetivo da divulgação da divisão por áreas de atuação é facilitar a escolha dos candidatos, no momento da inscrição no processo seletivo.

A pasta também anunciou que o edital oficial com as regras e prazos do certame será divulgado na próxima semana. A previsão do MGI é que as inscrições sejam abertas somente na segunda quinzena de julho.

Blocos temáticos

O chamado Enem dos Concursos oferecerá 3.652 vagas para 36 órgãos federais. O modelo de agrupamento por blocos já foi adotado na primeira edição do concurso, que teve, em 2024, oito blocos.

Os blocos temáticos organizam os cargos e órgãos do poder Executivo federal por áreas de atuação semelhantes, o que facilita o direcionamento dos candidatos conforme sua formação acadêmica, experiência e interesses profissionais.

A ideia é que as pessoas possam escolher o bloco mais alinhado a seu perfil, concorrendo apenas aos cargos e especialidades incluídos em um único bloco.

Dentro do mesmo bloco, o candidato pode se inscrever para mais de um cargo e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Os nove blocos temáticos do CNU 2 são:

1. Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência;

2. Cultura e Educação;

3. Ciências, Dados e Tecnologia;

4. Engenharias e Arquitetura;

5. Administração;

6. Desenvolvimento Socioeconômico;

7. Justiça e Defesa;

8. Intermediário – Saúde;

9. Intermediário – Regulação.

CNU 2

Das 3.652 vagas ofertadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para os de nível intermediário.

Do total de vagas, 2.480 vagas serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

A banca será a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com apenas uma inscrição, será possível disputar diversos cargos dentro do mesmo bloco temático, bastando indicar a ordem de preferência.

Provas

As provas serão aplicadas em duas etapas, em 228 municípios de todas as regiões do país, a no máximo 100 quilômetros (km) de distância da residência do candidato.

As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase do CNU 2025, em 7 de dezembro.

Para alguns cargos, também haverá avaliação de títulos.

O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

O Ministério da Gestão criou um site que reúne todas as informações oficiais sobre o CNU 2025 e deve ser considerado a principal fonte de consulta pelos candidatos.