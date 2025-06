CNU 2025: banca organizadora será definida até 15 de junho; confira cronograma e vagas

A banca que organizará o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) deve ser anunciada até o dia 15 de junho, segundo declarações dadas por integrantes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) ao portal Direção Concursos, nesta segunda-feira (2).

Com a definição da bancada fechada até o final da primeira quinzena do mês, o contrato deve ser assinado no dia 16, segundo as previsões dos interlocutores da pasta ouvidos pelo portal.

O ministério alerta em suas páginas oficiais que as inscrições do CPNU ainda não estão abertas. A previsão de publicação do edital é para o mês de julho.

Essa é a segunda edição do certame nacional criado pelo MGI e que reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais. Neste ano, serão ofertadas 3.652 vagas para 36 órgãos.

As provas serão aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

Estão previstas 315 vagas para o Rio de Janeiro, 65 para São Paulo, 66 vagas para o Pará e 20 para Pernambuco. As demais vagas são para órgãos com sede em Brasília, mas cujos aprovados também podem ser alocados em outros Estados.

Veja também Papo Carreira Veja lista de concursos públicos com inscrições que terminam em junho de 2025 Papo Carreira Enel Ceará abre 55 vagas para Programa Jovem Aprendiz Eletricista em Fortaleza e Juazeiro do Norte Papo Carreira Concurso Bombeiros CE: inscrições para vagas com salários de R$ 5,8 mil terminam nesta segunda (2)

ESTADOS E ÓRGÃOS COM VAGAS PREVISTAS

Rio de Janeiro: terá vagas em instituições como o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Instituto Nacional de Câncer (Inca) e a Biblioteca Nacional.

São Paulo: contará com oportunidades na Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).

Pará: oferecerá vagas para o Instituto Evandro Chagas (IEC) e o Centro Nacional de Primatas (Cenp).

Pernambuco: terá vagas destinadas à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Distrito Federal: reunirá vagas para órgãos com sede em Brasília, como o MGI e outros ministérios, entre eles o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Pesca e Aquicultura (MPA) e do Turismo (MTur), além de instituições como a Imprensa Nacional (IN) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

CRONOGRAMA PREVISTO

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: 7 de dezembro de 2025

Divulgação dos resultados: fevereiro de 202