Veja lista de concursos públicos com inscrições que terminam em junho de 2025

Diversos concursos públicos e processos seletivos em andamento no Ceará e em outros estados do País têm seus períodos de inscrição se encerrando neste mês de junho. Os certames são de órgãos diversos, como policiais, fiscais, de segurança pública, etc.

As oportunidades disponíveis são para candidatos com formação de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 26,8 mil. Confira os detalhes:

Polícia Federal

As inscrições para o concurso público da Polícia Federal (PF) destinado às carreiras policiais podem ser feitas até as 18h do dia 13, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

São ofertadas mil vagas de nível superior, distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.

As remunerações são de R$ 14,1 mil para os cargos de agente de Polícia Federal, escrivão e papiloscopista. Já os aprovados para os cargos de delegado e perito criminal devem receber R$ 26,8 mil.

Concurso diplomata

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata seguem abertas até a próxima quarta-feira (4). O certame, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56. A taxa de inscrição é de R$ 229.

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do processo seletivo. A vaga exige nível superior em qualquer área de formação.

As provas ocorrerão em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sendo as provas objetivas aplicadas no dia 20 de julho e as provas escritas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

Veja também Papo Carreira TCE-PE lança edital de concurso público com 36 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil a R$ 35 mil Papo Carreira Marinha publica edital de concurso com 400 vagas para nível médio técnico; veja detalhes

Tribunal de Contas da União

O concurso do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC) segue com suas inscrições até o dia 17.

O certame oferta 40 vagas para provimento imediato, além de formação de cadastro de reserva de 20 vagas. O salário inicial é de R$ 15.128,26, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para participar, é necessário ter o ensino médio completo. Entre as atribuições do cargo estão atividades administrativas e logísticas de apoio às competências institucionais do TCU.

Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

Corpo de Bombeiros do Ceará

As inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE), com 450 vagas para os cargos de soldado e formação de cadastro de reserva, terminam nesta segunda-feira (2). Conforme o edital, o salário inicial é de R$ 5.893,30.

Para se inscrever na seleção, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o provável candidato precisa apresentar comprovação de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O edital ainda aponta que é obrigatório ter 1,62m de altura, se candidato for do sexo masculino, e 1,57m, se a candidata for do sexo feminino.