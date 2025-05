Marinha publica edital de concurso com 400 vagas para nível médio técnico; veja detalhes

A Marinha do Brasil (MB) publicou, nessa quarta-feira (28), edital do concurso para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP). São 400 vagas voltadas exclusivamente para concludentes ou jovens que estão em processo de conclusão do ensino médio técnico.

>>> Veja o edital

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 2 de julho no site da MB, com data limite para o dia 15 do mesmo mês. É necessário pagar uma taxa de R$ 70 no momento da inscrição. Porém, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção entre 2 e 7 de julho.

As oportunidades são voltadas para diversas áreas, como Estatística, Contabilidade, Enfermagem, Meteorologia, Nutrição, Química, Radiologia, Processamento de Dados e Técnico Industrial (Mecânica, Metalúrgica, Eletrônica).

Para participar da seleção, os candidatos devem ter entre 18 e 25 anos e possuir a seguinte documentação:

Certidão de Quitação Eleitoral;

Certidão de Reservista ou prova de quitação com o Serviço Militar;

Diploma de conclusão do curso técnico (ou declaração da instituição de ensino, caso esteja no último período do ensino médio técnico);

Autorização para inscrição, se militar do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.

O edital ressalta que o certame é aberto para candidatos de ambos os sexos. Cerca de 20% das vagas são destinadas para candidatos negros (pretos ou pardos).

Etapas do concurso

A primeira etapa é constituída de uma prova objetiva de conhecimentos profissionais e a redação. Ambas serão aplicadas no dia 29 de setembro em todas as capitais do Brasil. O teste será composto por 50 questões no intuito de avaliar a capacidade teórica dos candidatos.

Depois, o concurso irá promover uma série de outros testes para os aprovados, entre eles está a verificação de documentos pessoais, exames médicos e o teste de aptidão física. Este último será composto por duas provas, uma de natação (25 metros) e outra de corrida (2.400) metros.

Aqueles que obtiverem sucesso em todas as etapas será promovido para a fase final, o Curso de Formação de Cabo (C-FCB). As aulas acontecerão no Rio de Janeiro, durante 24 meses. Os praças receberão uniforme, alimentação e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Após a conclusão do curso, os formandos são promovidos ao posto de Cabo do CAP.

Cronograma

Inscrições: 2 a 15 de julho;

2 a 15 de julho; Período para solicitar isenção: 2 a 7 de julho;

2 a 7 de julho; Limite para pagamento da taxa: 16 de julho;

16 de julho; Prova Objetiva e Redação: 29 de setembro;

29 de setembro; Divulgação das notas da Prova Objetiva: A partir do dia 11 de novembro;

A partir do dia 11 de novembro; Divulgação das notas da Redação: A partir de 13 de janeiro de 2026;

A partir de 13 de janeiro de 2026; Início do Curso de Formação: 13 de julho de 2026.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari