Resultado final do concurso TSE Unificado é divulgado; veja lista de aprovados

Foi divulgado pela Comissão do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE) no Diário Oficial da União (DOU), na terça-feira (27), o edital nº 32/2025 que apresenta o resultado final do certame para provimento de vagas de técnico judiciário.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do CPNUJE, antecipou a publicação do edital, que desde segunda-feira (26) pode ser acessado na página do concurso.

>>> Veja resultado com lista de aprovados no TSE Unificado

Os participantes irão atuar nos cargos de:

Técnico judiciário, área de atividade: Administrativa (cargo 19);

Técnico judiciário, área: Administrativa, especialidade: agente da Polícia Judicial (cargo 20);

Técnico judiciário, área: Apoio Especializado, especialidade: Programação de Sistemas (cargo 21)

O passo seguinte será a homologação, pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Carmen Lúcia, do concurso para os cargos de técnico judiciário, o que deverá ocorrer nos próximos dias.

Veja também Papo Carreira Uece e Dell oferecem 3 mil vagas para cursos gratuitos de computação, inglês e IA Papo Carreira TJPR divulga edital de concurso público com 60 vagas e salário de R$ 9,5 mil; veja detalhes

O salário inicial para a carreira de analista judiciário é de R$ 13.994,78, e as oportunidades estão divididas da seguinte forma.

Considerado um dos maiores concursos da história da Justiça Eleitoral, o processo seletivo contou com 637,6 mil inscrições, sendo 344 mil para o cargo de técnico judiciário e 293,6 para o cargo de analista judiciário.

A partir da data da publicação, começa a correr o prazo de dois anos de validade do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.

Vale destacar que segue em andamento o concurso para provimento dos cargos de analista judiciário. No dia 23 de maio, foi publicado o resultado provisório da prova de títulos. O resultado final está previsto para o mês de julho.