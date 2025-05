Uece e Dell oferecem 3 mil vagas para cursos gratuitos de computação, inglês e IA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Dell Technologies e o Instituto de Gestão, Redes Tecnológicas e Energia (Irede), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de computação, inglês e uso de Inteligências Artificiais (IAs) na educação.

Ao todo, são 3 mil vagas distribuídas em 20 cursos.

As aulas fazem parte do Programa Ensino Digital, que visa a capacitação de estudantes dos ensinos médio e superior e a redução da desigualdade tecnológica no Brasil.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de junho pelo site do Portal LEAD. No endereço eletrônico, há duas opções para concluir o cadastro:

“Inscreva-se agora!” (para novos alunos)

(para novos alunos) “Já é cursista LDI? Inscreva-se aqui!” (para ex-participantes)

Para completar a inscrição, é preciso precisa informar o nome completo, o CPF, um endereço de e-mail e se há alguma deficiência. Depois, basta confirmar o e-mail e criar uma senha.

Veja também Papo Carreira Beach Park anuncia mais de 200 vagas temporárias para a alta estação; veja como se candidatar Papo Carreira Instituto abre inscrição para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

Lista completa de cursos

As aulas serão ministradas de forma online, pela plataforma "Dell Accessible Learning" (DAL), que conta com recursos de acessibilidade, entre eles: alertas sonoros, comando de voz, teclado virtual, redimensionamento de fonte, alto contraste, audiodescrição de imagens e vídeos em Libras.