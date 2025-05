TJPR divulga edital de concurso público com 60 vagas e salário de R$ 9,5 mil; veja detalhes

O Tribunal de Justiça do Paraná divulgou edital de concurso público com 60 vagas para o cargo de Técnico Judiciário. O documentou foi publicado no Diário Eletrônico do TJPR desta terça-feira (27).

As oportunidades exigem nível médio completo, com salário inicial R$ 9.582,99, total composto pelo vencimento e pelo auxílio-alimentação. Os aprovados terão carga horária de 35 horas semanais.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP, banca responsável pelo certame, de 28 de maio e 7 de julho. A taxa de inscrição é no valor de R$ 80.

Poderão solicitar isenção de taxa de inscrição: pessoas com deficiência (PcDs), doadores de sangue, doadores de medula óssea, doadoras de leite materno e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A solicitação deve ser feita até 30 de maio.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 24 de agosto nas cidades paranaenses de Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama.

O concurso terá validade inicial de um ano, a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação por igual período.