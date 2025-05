TCE-PE lança edital de concurso público com 36 vagas e salários iniciais de R$ 17 mil a R$ 35 mil

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) publicou, nesta sexta-feira (30), o edital para o concurso público com 36 vagas para auditor de controle externo e analista de controle externo. Os salários iniciais vão de R$ 17 mil a R$ 35 mil.

As inscrições ficam abertas de 4 de junho a 3 de julho no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. Já as provas acontecem nos dias 31 de agosto e 7 de setembro, no Recife.

Segundo o TCE-PE o concurso visa o preenchimento de cargos vagos e formação de cadastro de reserva para auditor de controle externo, analista de controle externo, analista de gestão e procurador do Tribunal de Contas.

O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data de homologação do resultado.

>>> Veja o edital completo aqui.

VAGAS

O edital prevê inicialmente 36 vagas, sendo sete para auditor de controle externo, 19 para analista de controle externo e dez para analista de gestão.

Os salários iniciais vão de R$17.419,63 a R$35.937,32, e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

Outras 22 vagas ainda devem ser abertas tão logo seja aprovado o projeto de lei (PL) em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco, criando os respectivos cargos.

ESPECIALIDADES

Para auditor de controle externo, serão quatro vagas na área de contas públicas e três em obras públicas. O PL vai criar ainda cinco cargos na área de contas públicas da saúde, quatro na área de tecnologia da informação (TI) e quatro em contas públicas.

No cargo de analista de controle externo, são nove vagas na área de contas públicas, seis para obras públicas e quatro para TI.

Das vagas para analista de gestão, nove serão para a área administrativa e uma para a área de julgamento. O PL também vai criar sete vagas para a área de julgamento.

Além disso, o projeto de lei também prevê dois cargos de procurador do Tribunal de Contas.

COTAS

Haverá reserva de 20% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), conforme a Resolução TC nº 286, aprovada em sessão do Pleno na quarta-feira (28). Também serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.