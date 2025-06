Concurso Bombeiro CE: inscrições para vagas com salários de R$ 5,8 mil terminam nesta segunda (2)

Terminam nesta segunda-feira (2) as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE), que oferta 450 vagas para o cargo de soldado, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 5.893,30.

Interessados devem se candidatar pelo site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará. A taxa de inscrição, no valor de R$ 180, deve ser paga até esta terça-feira (3).

>>> Veja edital completo

Requisitos para candidatos

Para os que desejam se inscrever na seleção, é necessário saber alguns dos critérios. Todos precisam ter idade igual ou superior a 18 anos, e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o candidato precisa apresentar comprovação de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O edital ainda aponta que é obrigatório ter 1,62m de altura, se candidato for do sexo masculino, e 1,57m, se a candidata for do sexo feminino.

Vagas

Das 450 vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. Enquanto isso, 900 vagas estarão destinadas para formação de cadastro de reserva, com 80% para ampla concorrência e 20% para candidatos pretos e pardos.

A concorrência entre homens e mulheres será realizada em igualdade de condições, com 15% para candidatas do sexo feminino.

Aplicação de prova

A prova objetiva será aplicada em Fortaleza, no dia 24 de agosto, com duração de 4 horas e 100 questões de múltipla escolha.

Quais as etapas do concurso?

Segundo o edital, o processo seguirá algumas etapas obrigatórias:

Prova Objetiva;

Inspeção de Saúde;

Avaliação Psicológica;

Avaliação de Capacidade Física;

Investigação Social.

Todas as fases terão caráter eliminatório. As informações sobre o certame estão dispostas no site da Comissão Executiva do Vestibular da Uece.