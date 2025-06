Inec abre inscrições com 60 vagas para projeto de jovens comunicadores no CE; veja como se inscrever

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) abriu as inscrições do projeto "Comunicação para a Cidadania", ação do Espaço de Leitura, com 60 vagas destinadas a jovens de 15 aos 29 anos, com formações teórico-práticas de audiovisual e comunicação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 30 de junho por meio deste link. Segundo o Inec, as vagas são limitadas a 20 participantes por localidade.

As práticas vão ocorrer nos Espaços de Leitura de Caucaia (Centro de Pesquisa e Vivência Ecológica - Cepevive), Canoa Quebrada (Associação Cultural Canoa Criança) e Icapuí (Biblioteca Comunitária Bibliopong).

O projeto visa expandir conhecimentos de comunicação, cidadania e expressão criativa aos jovens moradores dessas comunidades por meio da criação de conteúdos que representem suas vivências, ideias e o território onde vivem. Conforme o Inec, a proposta é incentivar uma comunicação mais crítica, criativa e conectada com a realidade local.

Projeto

O projeto é dividido em dois módulos: Formação em Educomunicação e Ateliê de Audiovisual e Comunicação. Ao final, os grupos também produzem a Revista Vaia, uma publicação coletiva que reúne os trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

Por meio de diferentes mídias, os participantes vão gerar debates e produzir conteúdos alinhados às técnicas de audiovisual e de comunicação.

"A ação Comunicação para a Cidadania foi pensada para que a juventude desenvolva sua voz e fortaleça sua conexão com a comunidade por meio de práticas de comunicação cidadã. Nossa missão é incentivar a produção de conteúdos que reflitam as vivências e os desafios dos territórios, promovendo o protagonismo juvenil e a transformação social. Queremos ver os jovens descobrindo seu potencial e contribuindo para um diálogo mais inclusivo e representativo", destaca Ana Maria Xavier, diretora de Desenvolvimento Humano e Socioambiental do Inec.

Serviço

Projeto de Ação Comunicação para a Cidadania

Inscrição: até 30/06 por meio do link.