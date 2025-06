Com bolsa de até R$ 1.125 e vagas em Fortaleza, IBGE abre seleção para estágio em diversas áreas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu seleção com 351 vagas de estagiários em diversas áreas e estados, incluindo oportunidades em Fortaleza. As oportunidades são para 26 cursos de nível superior, para os quais as bolsas-estágio são de R$ 787,98 (4 horas diárias) e R$ 1.125,69 (6 horas diárias), e os estagiários selecionados ganham ainda auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia.

As inscrições vão até o dia 1º de julho, no portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O processo seletivo será por meio de uma prova online aplicada na data em que a inscrição fecha, e as vagas serão preenchidas conforme a necessidade do órgão.

O candidato passará por uma prova objetiva de 20 perguntas, que devem ser respondidas em até 2 minutos cada, com assuntos previstos no edital. O resultado sai 17 de julho, e os aprovados serão convocados para a etapa final, que é uma entrevista com o supervisor da vaga.

O conteúdo programática do exame é dividido entre cinco questões de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Geografia e cinco de Conhecimentos Gerais e cinco de Atualidades.

Em Fortaleza, as vagas são para:

Estatística: 2 vagas

Administração de empresas: 11 vagas

Ciências Contábeis: 1 vaga

Biblioteconomia: 1 vaga

Comunicação Social - Jornalismo: 1 vaga

