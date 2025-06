Novo pagamento de incentivo frequência do Pé-de-Meia começa nesta segunda (23); veja detalhes

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (23) o pagamento de parcela do incentivo frequência do Programa Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio da rede pública. Segundo a instituição, aproximadamente 3,2 milhões de alunos receberão os valores ao longo desta semana, conforme o mês de nascimento.

Os depósitos são realizados automaticamente em contas poupanças Caixa Tem, abertas em nome dos estudantes. Após o recebimento, o benefício estará disponível para saque nos terminais de autoatendimento com uso de biometria.

Calendário de pagamento do Pé-de-Meia:

Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem em 23/6 (segunda-feira)

recebem em 23/6 (segunda-feira) Nascidos em março e abril: recebem em 24/6 (terça-feira)

recebem em 24/6 (terça-feira) Nascidos em maio e junho: recebem em 25/6 (quarta-feira)

recebem em 25/6 (quarta-feira) Nascidos em julho e agosto: recebem em 26/6 (quinta-feira)

recebem em 26/6 (quinta-feira) Nascidos em setembro e outubro: recebem em 27/6 (sexta-feira)

recebem em 27/6 (sexta-feira) Nascidos em novembro e dezembro: recebem em 30/6 (segunda-feira)

Consultas e informações

Os estudantes podem acompanhar o status da matrícula, verificar regras e conferir o histórico de pagamentos pelo aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Já as informações bancárias e movimentações podem ser vistas no próprio app Caixa Tem ou no Aplicativo Benefícios Sociais.

Programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa do Governo Federal que oferece incentivos financeiros mensais a alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública, desde que mantenham frequência regular e cumpram as regras estabelecidas.

Além das parcelas mensais, os estudantes recebem um bônus de R$ 1.000 ao final do ano, se forem aprovados. Aqueles que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano também recebem um adicional de R$ 200 em parcela única.