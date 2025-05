Pé-de-Meia é pago para nascidos em julho e agosto nesta quinta (29); veja calendário completo

Estudantes da rede pública de ensino médio nascidos em julho e agosto recebem, nesta quinta-feira (29), o pagamento da segunda parcela do incentivo-frequência do programa Pé-de-Meia. Para aqueles que já receberam o incentivo-matrícula, este é o terceiro repasse do ano.

O valor de R$ 200 é concedido a alunos regularmente matriculados no ensino médio tradicional ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), caso tenham frequência mínima de 80% nas aulas do mês de referência.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo Ministério da Educação (MEC), cerca de 3,4 milhões de estudantes devem receber a nova parcela.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Nascidos em janeiro e fevereiro: receberam em 26 de maio

receberam em 26 de maio Nascidos em março e abril: receberam em 27 de maio

receberam em 27 de maio Nascidos em maio e junho: receberam em 28 de maio

receberam em 28 de maio Nascidos em julho e agosto: recebem em 29 de maio

recebem em 29 de maio Nascidos em setembro e outubro: recebem em 30 de maio

recebem em 30 de maio Nascidos em novembro e dezembro: recebem em 2 de junho

Os valores são depositados em contas-poupança abertas automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes. Quem tem 18 anos ou mais pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.

No caso de menores de idade, é necessário que o responsável legal autorize o uso da conta, o que pode ser feito no próprio aplicativo ou presencialmente em uma agência da Caixa.

Como funciona o Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado para estudantes do ensino médio da rede pública inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Não é necessário se cadastrar nem pagar qualquer taxa. A seleção é automática, com base em dados informados pelas redes de ensino e cruzados com o CadÚnico.

Além do incentivo-matrícula de R$ 200, pago no início do ano, os estudantes do ensino médio regular têm direito a nove parcelas mensais de R$ 200 referentes à frequência escolar.

Há ainda um bônus de R$ 200 para quem participar dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano, além de um incentivo de conclusão de R$ 1 mil por série aprovada, que pode ser sacado somente após a formatura.

Com todos os benefícios, um estudante que conclua os três anos com aproveitamento e participe do Enem pode receber até R$ 9,2 mil ao fim do ensino médio.

Informações e consulta

Os estudantes podem acompanhar a situação dos pagamentos pelo aplicativo Jornada do Estudante, desenvolvido pelo MEC, ou ainda pelos aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais. A pasta também tem enviado notificações via WhatsApp e pelo aplicativo "Gov.br" para participantes que ainda não movimentaram suas contas.

Segundo o MEC, mais de 655 mil beneficiários do programa foram alertados sobre valores disponíveis para saque ou movimentação.