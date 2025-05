Pagamento da terceira parcela do programa Pé-de-Meia começa na segunda-feira (26)

O Ministério da Educação (MEC) começa a repassar na segunda-feira (26) os R$ 200 aos estudantes que integram o programa Pé-de-Meia. O valor é referente à frequência dos estudantes nas aulas, e será repassado até o dia 2 de junho.

Os pagamentos ocorrerão de acordo com o mês de nascimento dos alunos que estiverem matriculados em alguma série do ensino médio da rede pública de ensino. Segundo o ministério, cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o incentivo.

Veja o calendário:

Mês de nascimento Data de recebimento da parcela Janeiro e fevereiro 26/05 - segunda-feira Março e abril 27/05 - terça-feira Maio e junho 28/05 - quarta-feira Julho e agosto 29/05 - quinta-feira Setembro e outubro 30/05 - sexta-feira Novembro e dezembro 02/06 - segunda-feira

Orientações e ENEM 2025

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pela gestão dos recursos, e os alunos poderão verificar os dispositivos por meio do aplicativo Caixa Tem. O dinheiro só pode ser movimentado se o estudante tiver 18 anos ou mais.

Ao longo do ano, aqueles que integram o programa irão receber R$ 200 relativas à frequência nas aulas, e devem frequentar no mínimo, 80% de presença. Ao final de todo ensino médio, os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), serão abertas também na segunda-feira, 26 de maio, e vão até 6 de junho, e todos os alunos participantes do Pé-de-Meia terão direito à isenção da taxa de inscrições do Enem 2025.

MEC notifica alunos

O MEC também anunciou que enviará mensagens por WhatsApp e por caixa postal do aplicativo Gov.br aos mais de 655 mil estudantes participantes do Pé-de-Meia.

Segundo o ministério, esse grupo ainda não acessou suas contas bancárias por meio do Caixa Tem, onde já foram depositadas as outras duas parcelas do programa.

O objetivo da ação é orientar o aluno de como é o passo a passo para os menores de 18 anos conseguirem a autorização de movimentação da própria conta do Pé-de-Meia.