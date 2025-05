Inscrições para o Enem 2025 estão abertas; saiba como participar e veja novidades desta edição

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 começaram nesta segunda-feira (26) e seguem até 6 de junho. Interessados em participar devem realizar o procedimento através da Página do Participante. (Veja passo a passo abaixo)

Pela primeira vez, concluintes do ensino médio (no ano de 2025), matriculados em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, estão pré-inscritos no sistema. Então, precisam entrar no endereço eletrônico somente para confirmar a inscrição e indicar qual opção de prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) desejam.

Participantes que necessitam de atendimento especializado devem fazer a solicitação no momento da inscrição.

Taxa de inscrição e isenções

Estudantes não isentos terão que pagar a taxa de R$ 85 até 11 de junho — seja por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito. Somente após a quitação do valor a inscrição estará confirmada.

Mesmo os participantes que tiveram a solicitação de isenção aceita devem se inscrever. Caso contrário, não poderão realizar a prova.

Quem realizar o Enem 2025 para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência e esteja inscrito do CadÚnico não pagará a taxa, mesmo sem ter pedido a gratuidade anteriormente.

Concluintes do ensino médio (no ano de 2025), matriculado em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, também terão direito a isenção, ainda que não a tenham solicitado.

Veja também Papo Carreira Inep publica edital do Enem 2025; veja datas e regras do exame deste ano Papo Carreira Pagamento da terceira parcela do programa Pé-de-Meia começa nesta segunda-feira (26)

O que muda nesta edição?

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), anunciou a utilização dos resultados do exame para a certificação de conclusão do ensino médio e a inscrição pré-preenchida no sistema para os concluintes do ensino médio da rede pública.

A certificação de conclusão é voltada para maiores de 18 anos que indicarem essa finalidade no momento da inscrição. A lista de instituições certificadoras será divulgada por meio de portaria específica do Inep.

O MEC destacou que o retorno da certificação pelo Enem não exclui o papel do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que continua sendo aplicado e possibilitando a certificação de conclusão do ensino médio.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No entanto, em virtude da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Como se inscrever no Enem 2025 em 10 passos

Primeiro, o interessado em participar desta edição do Exame deve acessar a Página do Participante, através do endereço https://enem.inep.gov.br/participante/#!/; Então, clicar em "Página do Participante - Entrar com gov.br"; Depois, efetuar login no sistema do gov.br. Caso não lembre a senha, é possível recuperá-la seguindo as orientações da própria plataforma. Na sequência, é preciso informar dados pessoais (como CPF, data de nascimento, sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade e endereço); Informar se precisa de algum atendimento especializado durante a aplicação da prova; Em seguida, indicar qual idioma (inglês ou espanhol) deve ser a prova de língua estrangeira; Preencher o formulário socioeconômico; Detalhar seus contatos, como telefone fixo, número de celular e e-mail válido; Enviar uma foto atualizada (que será usada para fiscalização no dia da prova); Finalizar a inscrição ao confirmar os dados fornecidos.

Para quem não teve direito à isenção, a inscrição só será confirma com o pagamento da taxa de R$ 85 dentro do prazo.

Cronograma Enem 2025