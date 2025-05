Prefeitura de Fortaleza lança projeto com 1.050 bolsas de mestrado e doutorado para a rede municipal

Com investimento de R$ 38 milhões, foi lançado nesta quarta-feira (28), pela Prefeitura de Fortaleza, o programa Mestres na Pós, que ofertará 1.050 bolsas de mestrado e doutorado para profissionais como professores, diretores e gestores das unidades da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza. Os trabalhadores terão oportunidades por meio de parcerias com a Universidade Federal do Ceará (UFC), com a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Durante evento de lançamento, o prefeito Evandro Leitão destacou que serão contemplados ainda supervisores, orientadores educacionais e técnicos em educação lotados nas instituições municipais da Capital cearense.

"Serão 1.050 vagas destinadas aos nossos docentes, e também aos diretores e gestores das nossas unidades. Um investimento da ordem de R$ 38 milhões. Essa é mais uma das ações que estamos realizando na educação do município de Fortaleza, com o objetivo de oferecer, cada vez mais, boas condições de trabalho por meio da formação continuada e de outros programas que já anunciamos para toda a rede. Tudo isso com o propósito de entregar melhores resultados para nossos alunos e ampliar as oportunidades para que esses jovens tenham um futuro melhor", pontuou o prefeito.

Pesquisas abordarão a educação municipal

As pesquisas que forem desenvolvidas pelos contemplados pela bolsa terão como objetivo investigar e analisar a educação municipal, em esforço de contribuição para o desenvolvimento de políticas e práticas educacionais.

“Em cinco meses de gestão, fomos a primeira capital do país a garantir o pagamento do Piso Nacional do Magistério. Colocamos 1.500 alunos dentro da Uece, no contraturno, por meio de um projeto pioneiro no Brasil. Ampliamos em 40% o número de alunos atendidos nas Areninhas, e agora o prefeito Evandro anunciou um investimento de R$ 38 milhões de na formação dos nossos professores”, destacou o secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar

Para Custódio Almeida, reitor da UFC, a parceria destacará o papel da formação acadêmica na docência. "A formação em mestrado, doutorado e a formação continuada de todo o corpo docente das redes municipais, estaduais e federais é essencial para que o professor nunca perca de vista o papel social e a importância política da sua prática, entendida como uma ação transformadora e emancipadora de pessoas", pontuou.

O reitor da Uece, Hidelbrando Soares, pontuou os projetos da Prefeitura já realizados, e celebrou a união. "Já estamos desenvolvendo projetos inovadores com a Prefeitura, como o Escola Areninhas, voltado à formação integral dos alunos. Agora, com o Mestres na Pós, queremos oportunizar aos professores e professoras da rede municipal o acesso ao mestrado e ao doutorado, promovendo pesquisas que gerem transformações reais no espaço escolar e contribuam para uma educação de excelência", disse.

"Toda formação transforma a forma de pensar. Um curso de pós-graduação não trata apenas da pesquisa em si, mas também da mudança no modo como o pesquisador enxerga o mundo e se apropria do conhecimento científico. Em muitos desses cursos, os estudantes escolhem problemas reais das instituições em que atuam como objeto de estudo, o que aproxima a pesquisa da prática e gera impactos concretos na escola. Todos os cursos ofertados pelo IFCE, UECE e UFC seguirão essa lógica", finalizou o Pró-reitor de Gestão de Pessoas do IFCE, Ivam Holanda de Souza.