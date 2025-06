GEQ abre 42 vagas para novo Programa de Estágio; saiba como se inscrever

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) abriu as inscrições para novo Programa de Estágio, com 42 vagas presenciais, voltado aos estudantes universitários a partir do 3º semestre.

Os selecionados devem atuar em Fortaleza, Maracanaú, Horizonte, no Ceará, ou em São Paulo. As inscrições seguem abertas até dia 12 de julho.

Dentre as empresas reunidas no GEQ, estão marcas como Nacional Gás, Minalba Brasil, Esmaltec e Sistema Verdes Mares. A holding multissetorial busca novos talentos com visão inovadora e interesse por desafios.

Quais os cursos elegíveis?

Neste programa, os cursos elegíveis para participar, são:

Administração

Ciências Contábeis

Psicologia

Economia

Direito

Ciências da Computação

Engenharia da Computação

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia de Produção

Comunicação

Publicidade

Jornalismo

Marketing

Engenharia de Telecomunicações

Outros cursos correlatos

Como se inscrever?

Para participar, é preciso ser universitário a partir do 3º semestre, com conhecimento intermediário em informática. Saber falar inglês é considerado um diferencial.

As inscrições podem ser feitas através da plataforma de vagas do GEQ.

O processo seletivo conta com etapas presenciais, assim como entrevistas e dinâmicas em grupo.

Benefícios do Programa de Estágio

Os aprovados terão uma jornada de dois anos no GEQ, com início previsto para a primeira semana de setembro.

Dentre os benefícios, estão:

Wellz (programa de bem-estar)

Wellhub (acesso a academias e atividades físicas)

Vale gás

Vale-transporte

Seguro de vida

Férias remuneradas

13º salário

Ao final, os melhores candidatos poderão ser efetivados em uma das empresas do grupo.