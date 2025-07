Alunos enfrentam até duas horas no sol em fila para receber carteira de estudante de 2025

Esta segunda-feira (30) marcou o último dia de validade das carteiras de estudante de 2024. Na sede da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Fortaleza, no centro da cidade, houve confusão, quando centenas de alunos se aglomeraram e esperaram até duas horas na fila para receber o documento de 2025.

Na tarde da segunda, apenas um membro da gestão da UNE entregava as novas carteirinhas. A fila, que começava em frente à sede, na Rua Assunção, dobrava e chegava à rua Gen. Clarindo de Queiroz. Alguns abriram o guarda-sol para amenizar o calor. Outros revezavam entre uma sombra e outra.

Estudantes reclamam

“Horas numa fila no sol, e só colocam um funcionário para trabalhar hoje? Como é que pode? União dos estudantes é o c#. Vocês só sabem aparecer na frente da universidade em cima de um carro sacudindo bloquinhos. E agora que os alunos precisam, cadê vocês?”, gritou uma estudante.

Outra, que preferiu não se identificar, denunciou outros problemas da instituição que representa os estudantes: “Teve gente contando que já tinha vindo e tava fechado. Os telefones não funcionam. É complicado e estressante.”

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com a UNE por telefone e e-mail, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Na sede do Centro, apenas foram entregues documentos de alunos da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade Federal do Ceará (UFC). As carteirinhas do ano passado tiveram a validade prorrogada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Antes, elas venceriam em 30 de abril, mas com o adiamento do prazo, funcionaram até esta segunda.

Mesmo com o anúncio da nova validade em abril, muitos estudantes deixaram para receber nos últimos dias.

De acordo com a Etufor, anunciou que todas as carteiras estudantis de 2025 serão automaticamente desbloqueadas já na terça-feira, 1º de julho.