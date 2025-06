Coronel Aginaldo, marido de Zambelli, pede exoneração como secretário de segurança de Caucaia

Coronel Aginaldo, marido da deputada federal foragida da Justiça Carla Zambelli, pediu exoneração do cargo de secretário municipal de segurança pública de Caucaia nesta segunda-feira (30). A saída de Aginaldo foi anunciada pelo prefeito do município, Naumi Amorim (PSD), por meio de uma publicação nas redes sociais. Conforme o gestor, a exoneração será publicada na edição desta segunda do Diário Oficial.

Aginaldo estava licenciado da função de secretário desde o último dia 21 de maio. Ele chegou a estender o período de afastamento do cargo no início deste mês. A prorrogação ocorreu após a esposa do coronel, Carla Zambelli (PL-SP), ser condenada, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 10 anos de prisão.

Oficialmente, Aginaldo alegou que a licença foi necessária para que ele acompanhasse um parente doente, sem oferecer mais detalhes. À época, o secretário adjunto Marcos Antonio Jesus Lima de Sena foi designado para ficar à frente da Pasta.

Em publicação, o prefeito Naumi Amorim informou a saída oficial do secretário e agradeceu por seu tempo de trabalho no comando da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia.

"Quero agradecer ao coronel pelos serviços prestados e pelo trabalho realizado à frente da nossa segurança. Reafirmo que seguimos firmes com o nosso compromisso de garantir mais segurança para toda a população da nossa Caucaia", escreveu Naumi.

TRAJETÓRIA

Antônio Aginaldo de Oliveira ganhou projeção nacional em 2019 ao ser nomeado diretor da Força Nacional de Segurança Pública (FNS). Três anos depois, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele entrou na política. No Ceará, ele concorreu a deputado federal em 2022, mas não foi eleito.

Em 2024, o ex-militar fez sua estreia em pleitos municipais na disputa pela Prefeitura de Caucaia, tendo Luana Forte como sua candidata a vice-prefeita. No primeiro turno, Aginaldo ficou em 4º lugar com 12,24%, atrás de Naumi Amorim (38,42%), Waldemir Catanho (24,67%) e Emília Pessoa (24,67%).

O bolsonarista também foi membro da Polícia Militar por mais de 30 anos, ocupando postos de destaque na corporação, além de ter se formado no Curso de Operações Especiais (BOPE/RJ), tornando-se um “caveira”.

Zambelli na mira da polícia e diplomatas

No início deste mês, Zambelli fugiu para os Estados Unidos e em seguida para a Itália com o intuito de evitar a sua condenação a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça.

A deputada, que possui cidadania no país europeu, teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi inclusa na lista vermelha de procurados da Interpol, tornando-se uma procurada na Itália. Posteriormente, com o trânsito em julgado de sua sentença, a prisão tornou-se definitiva.

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou que a deputada pode ser presa a qualquer momento no país europeu.

Zambelli tem até cinco sessões do plenário para apresentar sua defesa. Após a primeira rodada, a CCJ também terá mais cinco sessões para votar um parecer. O resultado será levado ao plenário da Casa Legislativa, onde será necessário o apoio de, pelo menos, 257 deputados para que o mandato seja cassado.