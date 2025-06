Carla Zambelli deve ser incluída na ‘lista vermelha’ da Interpol a pedido da Polícia Federal

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), condenada a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deve ser incluída na lista de procurados da Interpol. A informação é do g1.

A parlamentar deve ser adicionada a difusão vermelha, popularmente conhecida como lista vermelha, alerta internacional para fins de localização e prisão da Organização Internacional de Polícia Criminal. A informação foi confirmada ao portal pelo diretor-geral da PF, delegado Andrei Passos.

O agente está em viagem a Paris ao lado do presidente Lula (PT). O pedido, enviado nesta tarde, tem como base a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão de Zambelli.

CARLA ZAMBELLI DEIXOU O BRASIL

Nesta terça-feira (3), a deputada deixou o Brasil após ser condenada, no último dia 18 de maio. A informação foi confirmada pelo blog da Andréia Sadi, do g1, que revelou a ida da parlamentar para a Europa.

Segundo declaração de Zambelli, o motivo da viagem seria um tratamento médico. Ela ainda pontuou, em live, que deve pedir licença do mandato. A defesa da deputada, entretanto, disse não saber do paradeiro dela atualmente.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", confirmou ela.