PGR pede prisão preventiva de Carla Zambelli após deputada deixar País

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, nesta terça-feira (3), a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A solicitação foi enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e está em sigilo.

A parlamentar responde a dois processos na Corte: em um deles, ela já foi condenada à perda do mandato e dez anos de prisão, inicialmente em regime fechado, por ter invadido sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em outro, ela responde por perseguir um homem com uma arma na véspera do segundo turno das eleições em 2022.

Mais cedo, nesta terça, Zambelli anunciou que está fora do Brasil e que deve se licenciar do mandato para denunciar o STF junto à comunidade internacional. A atitude dela se assemelha à do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para o país norte-americano no início deste ano e está sendo investigado por agir junto ao governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.

Advogado deixa defesa de deputada

Após Zambelli comunicar a saída do País, o advogado Daniel Bialski decidiu deixar a defesa da deputada. Ele alegou que a decisão foi por "motivo de foro íntimo". "Fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa", informou ele.

Em entrevista a um canal no YouTube, a deputada reforçou que deixou o Brasil para tratar a saúde e informou que deve permanecer na Europa, mas não disse onde, exatamente.

Deputado pede que nome de Zambelli seja incluído na lista da Interpol

Também nesta terça, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, afirmou que pediu à PGR que, além de solicitar a decretação da prisão preventiva da deputada, o órgão solicite, também, a inclusão do nome dela no alerta global da Interpol.

O parlamentar pediu que a PGR inicie os procedimentos de extradição da política e bloqueie os valores pertencentes a ela. Também foi solicitado que o Ministério das Relações Exteriores revogue o passaporte diplomático.