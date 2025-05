Após ser condenada pelo STF, Zambelli pede Pix a seguidores para pagar R$ 2 milhões em multas

Condenada a 10 anos de prisão e a pagar R$ 2 milhões em danos morais por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu Pix aos seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (19). "Fui condenada a pagar multas milionárias", disse a parlamentar, se defendendo das acusações.

“Antes mesmo do fim do processo, a Justiça já pode exigir esse pagamento, e eu não tenho como arcar sozinha com isso”, comentou Zambelli, que teve a condenação confirmada pela primeira turma do STF no último dia 14 de maio.

Zambelli compartilhou com seus seguidores que está com o "coração apertado" e disse que o pedido de ajuda é parte de uma batalha maior.

"Por isso, lanço essa campanha de Pix. Se você acredita na minha luta, se entende que o que está em jogo é muito maior do que uma condenação injusta, me ajude. Essa é uma batalha por todos nós. Que Deus nos abençoe e que a verdade prevaleça", comentou.

Zambelli alega perseguição política

Na publicação, a deputada diz ainda que é alvo de perseguição política do STF. Ela ainda falou sobre o caso onde ela foi condenada por porte ilegal de arma de fogo, quando perseguiu um homem com uma pistola na véspera do segundo turno em 2022.

"Por exemplo, a última, eu tomei um processo de R$ 44 mil que eu paguei semana passada e meu pai teve que vender o carro dele para me ajudar", compartilhou.

A parlamentar ainda disse ser alvo de pelo menos 20 processo por fake news no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): "Não está fácil minha situação. Vivo com meu salário de deputada, que não é baixo, mas com essa quantidade de multas fica impossível".

