Carla Zambelli deixa o Brasil após ser condenada pelo STF

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) deixou o Brasil após ser condenada, no último dia 18 de maio, a dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A informação foi confirmada pelo blog da Andréia Sadi, do g1, que revelou a ida da parlamentar para a Europa.

Segundo declaração de Zambelli, o motivo da viagem seria um tratamento médico.

Ela ainda pontuou, em live, que deve pedir licença do mandato. A defesa da deputada, entretanto, disse não saber do paradeiro dela atualmente.

"Queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias, eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora eu vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também", confirmou ela.

Veja também PontoPoder Moraes conclui fase de testemunhas e agenda depoimento de Bolsonaro em ação sobre trama golpista PontoPoder Roberto Cláudio confirma filiação ao União Brasil, ao lado de Capitão Wagner

Na mesma declaração, ela disse estar passando por uma perseguição no Brasil. "Me cansei de ficar calada, me cansei de não atender meu público (...) nosso País não tem condições de abarcar pessoas que querem falar tanto quanto eu", afirmou.

A decisão pela condenação de Zambelli, dos ministros da 1ª Turma do STF, indicou a perda automática do mandato da deputada, com chancela da Mesa Diretora da Casa. Entretanto, parlamentarem afirmam que essa decisão cabe ao plenário da Câmara.

A deputada deixou o País antes de todos os recursos do caso serem julgados.