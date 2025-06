Parlamentar italiano pede extradição de Zambelli antes de sua chegada; entenda como funciona

O deputado italiano Angelo Bonelli, integrante do partido Europa Verde, pediu em ofício nesta quarta-feira (4), que sejam adotadas “medidas urgentes” a fim de impedir a chegada de Carla Zambelli (PL-SP), na Itália.O parlamentar solicitou ainda aos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional que não seja oferecido refúgio para a deputada brasileira.

No documento, Bonelli detalha os crimes cometidos pela deputada brasileira, sentenciada há mais de 10 anos de reclusão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF), como a “propagação de notícias falsas”, a "invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça” e a “perseguição armada” em área nobre de São Paulo nas vésperas da eleição presidencial de 2022.

“Quais medidas urgentes pretendem adotar, cada um no âmbito de suas competências, para garantir o cumprimento das disposições, no caso de Carla Zambelli, previstas na Lei nº 144/1991, que rege os procedimentos de extradição entre Itália e Brasil, colaborando desde já com a Interpol”, diz o deputado no ofício, em que cita o tratado de cooperação entre Itália e Brasil sobre a extradição de pessoas.

Cidadania italiana não impede extradição e prisão

Com idadania italiana, a deputada Carla Zambelli declarou que o motivo da viagem foi a busca por um tratamento de saúde que já vinha realizando, embora não tenha especificado o local ou a natureza do acompanhamento médico. Ainda sim, ela segue condenada pela invasão do sistema do CNJ.

Entretanto, logo após a saída do Brasil, ela afirmou que passaria a “denunciar a ditadura”, que na visão dela, o Brasil vive. Pouco tempo depois a Justiça solicitou à Polícia Federal que Zambelli esteja no nome dos procurados da Interpol para ser presa mesmo fora do país.

Já o deputado italiano Angelo Bonelli, sugere também no óficio, uma alteração na lei italiana, para que seja revogada a cidadania daqueles condenados por crimes de golpe ou tentativa de golpe, o que se enquadraria caso a alteração seja realizada em razão de Zambelli.

