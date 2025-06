'Em breve ela será extraditada', diz Lewandowski sobre Carla Zambelli que está foragida na Itália

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta sexta-feira (13), que a deputada federal licenciada e foragida Carla Zambelli (PL-SP) deve ser extraditada da Itália para o Brasil em breve.

"O pedido (de extradição) foi transmitido ao governo italiano e essa senhora (Zambelli) está sendo procurada pelas autoridades policiais italianas. Já existe uma ideia de onde ela esteja e imaginamos que ela em breve será extraditada", declarou o ministro em evento realizado por uma faculdade particular.

Zambelli chegou a afirmar que sua cidadania a tornaria "intocável" na Itália. No entanto, Lewandowski defende que "existem precedentes fortes de cooperação entre Brasil e Itália. Nós temos um tratado de cooperação e a dupla nacionalidade e, tendo em conta aquilo que se encontra no tratado, não impede a extradição".

O ministro ressalta que a constituição italiana não impede a extradição de seus cidadãos. Por fim, ele ainda cita o caso em que o governo brasileiro enviou Cesare Battisti de volta à Itália e defende que, com base no principio de reciprocidade, espera receber Carla Zambelli.

Zambelli na mira da polícia e diplomatas

Zambelli fugiu para os EUA e em seguida para a Itália com o intuito de evitar a sua condenação a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça.

A deputada, que possui cidadania no país europeu, teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi inclusa na lista vermelha de procurados da Interpol, a tornando uma procurada na Itália. Posteriormente, com o trânsito em julgado de sua sentença, a prisão tornou-se definitiva.

O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou nesta quinta-feira (12) que a deputada pode ser presa a qualquer momento no país europeu.

Em entrevista à Globo News, o porta-voz brasileiro destacou que há uma "evidente mobilização" para deter o quanto antes a parlamentar porque ela está na lista de difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

"As autoridades judiciais italianas acataram o pedido e, hoje, ela poderá ser presa a qualquer momento. [...] As forças policiais italianas estão trabalhando na investigação e na localização dessa foragida para efetuar a prisão", reforçou Renato Mosca.

O embaixador explica que "não há uma operação ou mandado de busca e apreensão" contra Zambelli na Itália. Conforme as leis do país, "ela não pode ser presa dentro do que é considerado um domicílio dela", como uma casa ou um hotel. "Ela pode ser presa em qualquer lugar que não seja inviolável", detalhou.

No entanto, o porta-voz esclarece que há um mandado de prisão provisória para fins extradicionais, ou seja, "o mandado a partir do pedido da Interpol solicitado pelo governo brasileiro que foi referendado pelas autoridades judiciais italianas".