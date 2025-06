Moraes dá 24 horas para Meta fornecer dados sobre perfil citado em interrogatório de trama golpista

A empresa Meta recebeu o prazo de 24 horas para fornecer dados cadastrais de uma conta que teria sido utilizada pelo tenente-coronel Mauro Cid, segundo a revista Veja, para criticar sua delação premiada. A determinação foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (13).

O pedido para investigar a conta "@gabrielar702" foi apresentado pela defesa do militar, que negou ter utilizado a conta. Conforme o jornal Globo, Cid foi questionado pela defesa de Jair Bolsonaro, no interrogatório de segunda-feira (9), se ele havia utilizado o perfil.

Isso ocorreu quando o advogado Celso Vilardi, em meio aos questionamentos, sugeriu que o perfil tivesse sido utilizado por Cid, mas o ex-ajudante de Bolsonaro negou.

Informações solicitadas por Moraes

Assim, no despacho, Moraes pede que a meta forneça:

Email e o número de telefone celular cadastrados pelo usuário;

Informações sobre outros logins vinculados;

Se os logins foram acessados por meio de navegadores de internet em notebooks ou computadores;

Todas as mensagens enviadas e recebidas no período de 1º/5/2023 até 13/6/2025.

A Veja detalhou que os diálogos de Cid no Instagram teriam ocorrido com uma pessoa do círculo próximo do Bolsonaro, entre janeiro e março de 2024. Porém, os advogados do delator apontaram o caso como "fake news".