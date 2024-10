2° turno em Caucaia: Coronel Aginaldo, do PL, declara apoio a Naumi Amorim

Candidato derrotado na disputa pela Prefeitura de Caucaia, coronel Aginaldo (PL) declarou, nesta quinta-feira (10), apoio a Naumi Amorim (PSD) no segundo turno do município. O postulante do PSD concorre contra Waldemir Catanho (PT) pelo comando da cidade.

"Tudo menos o PT em Caucaia. Estou aqui com o Naumi Amorim, que está no segundo turno. Tenho certeza que você vai lograr êxito, Naumi, vai ser vencedor nesse segundo turno e não deixar o PT entrar na nossa Caucaia, que nunca entrou e não vai ser agora. Eu peço aos nossos eleitores que votaram no coronel Aginaldo, esses mais de 23 mil eleitores, que votem no segundo turno em Naumi Amorim", declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Os eleitores de Caucaia voltam às urnas no dia 27 de outubro para definir o novo prefeito da cidade. No primeiro turno, Naumi Amorim obteve 38,42% dos votos, seguido por Catanho (24,67%), Emília Pessoa (PSDB), que ficou com 24,67%, e Coronel Aginaldo (12,24%).