Catanho agradece os 8 votos de diferença que garantiu vaga no 2° turno e quer apoio de Emília

Com uma diferença de apenas oito votos para o terceiro lugar, Waldemir Catanho (PT) garantiu uma vaga para disputar o segundo turno das eleições municipais em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele concorre com o ex-prefeito da cidade, Naumi Amorim (PSD), que teve o resultado mais expressivo do pleito (38,42%).

Catanho recebeu 24,67% dos votos válidos em Caucaia, ficando à frente de Emília Pessoa (24,67%).

Em entrevista concedida após o acirrado resultado do primeiro turno, o petista disse que pretende conversar com a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), que ficou em terceiro lugar no pleito, para alinhar as propostas de governo dela às de sua chapa. "Vamos conversar. É evidente que vamos conversar com a candidata Emília, com o União Brasil, com todos os que estiveram junto a ela, para que a gente possa repactuar programa, repactuar propostas, para fazer Caucaia avançar cada vez mais", disse ele.

Catanho ressaltou ainda que tem "relação excelente" com o primo de Emília e atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), recém-eleito para um novo mandato à frente do Executivo municipal. "Com a liderança política do grupo da Emília, temos muita fé, muita esperança, de que essa aliança vai se construir. Agora, é claro, a gente precisa sentar, conversar, e isso nós vamos fazer nos próximos dias", adianta o candidato.

Legenda: Emília Pessoa é deputada estadual e foi candidata à Prefeitura de Caucaia Foto: Junior Pio/Alece

Naumi, porém, também antecipou que vai tentar angariar o apoio de Emília e do candidato Coronel Aginaldo (PL), que ficou em quarto lugar, com 12,24% dos votos.

Presença de Lula na campanha

Outra companhia que Catanho quer para a campanha do segundo turno é a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal nome da legenda no País.

Lula estará no Ceará na próxima sexta-feira (11) para cumprir agenda em Fortaleza. Ele deve acompanhar a inauguração de 1,2 mil unidades do residencial Cidade Jardim (módulo IV), no José Walter, e entregar 113 ônibus escolares para municípios do Estado, em cerimônia prevista para ocorrer no Centro de Eventos, no Edson Queiroz.

Legenda: Lula deve vir ao Ceará na próxima sexta-feira (11) Foto: Ricardo Stuckert/PR

"O presidente Lula estará no Ceará no dia 11 de outubro. Nós vamos construir a vinda dele aqui para Caucaia. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar construir isso. Tentar construir o máximo de participação, tanto do presidente Lula, como do ministro Camilo [Santana, da Educação] como do governador Elmano [de Freitas] e dos deputados federais do PT", pretende o postulante. "Agora, é a hora de o PT do Ceará e do PT nacional apostar na nossa eleição em Caucaia, e isso vai acontecer", acredita.

Catanho aproveitou o momento para agradecer à deputada federal Luizianne Lins (PT) pelo apoio já presente no primeiro turno. "Caucaia precisa avançar cada vez mais com as parcerias corretas. É isso que a gente vai fazer numa próxima gestão", afirmou o candidato.

Quem também ressaltou a importância das "parcerias" na campanha foi o candidato a vice-prefeito na chapa com Catanho, Vanderlan Alves (Republicanos). Em discurso para a militância, ele disse: "Caucaia viverá um novo tempo, um tempo das parcerias, do desenvolvimento. Um novo movimento, um novo tempo de oportunidades".