Eleições 2024: veja lista de vereadores eleitos em Caucaia

Além da corrida pelo comando da Prefeitura, as Eleições 2024 colocaram em disputa as vagas para a Câmara Municipal de Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Na cidade, que registra mais de 245 mil eleitores, 23 vereadores de diversos partidos políticos foram eleitos.

Com mais de 4,7 mil votos, Natecia Campos (PSB) foi a candidata mais votada no município. Neto do Planalto (Republicanos), com 4,1 mil votos, e Marcelo Pinto (PV), com 3,8 mil, completam a lista dos três mais votados na cidade.

Veja também PontoPoder Quem concorre ao 2º turno para a Prefeitura de Caucaia? Veja cenário das eleições PontoPoder Naumi Amorim anuncia que buscará apoio de Emília Pessoa e Coronel Aginaldo PontoPoder Catanho agradece os 8 votos de diferença que garantiu vaga no 2º turno e quer apoio de Emília

No município, a disputa pelos cargos da Câmara está encerrada, mas a eleição para a Prefeitura continua, na qual Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT) vão às urnas novamente em 27 de outubro.

O número de vagas segue os limites indicados pela Constituição Federal, que distribui os cargos conforme a população das cidades. Neste ano, os partidos ou federações tiveram que observar o novo limite máximo de candidaturas para eleições proporcionais, podendo lançar um total de candidatos a vereador de até 100% mais um das vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal – o teto era de 150% até 2021.

SAIBA QUEM SÃO OS VEREADORES ELEITOS EM CAUCAIA:

Natecia Campos (PSB) - 4.771 votos

Neto do Planalto (Republicanos) - 4.160 votos

Marcelo Pinto (PV) - 3.897 votos

Charles Chachá (PSD) - 3.798 votos

Mersinho (PSD) - 3.765 votos

Anderson do Gabriel (PRD) - 3.646 votos

Ratinho Cabral (AGIR) - 3.567 votos

Silvio Nascimento (PSB) - 3.450 votos

Anderson Martins Arruda (PMB) - 3.450 votos

Dr Tanilo (MDB) - 3.351 votos

J Wellington (PSD) - 3.333 votos

Germana Sales (PT) - 2.756 votos

Liana Cordeiro (PT) - 2.739 votos

Kessya do Carlinhos do Povo (PMB) - 2.690 votos

Carlos Henrique (PC do B) - 2.679 votos

Dr Carlinhos (MDB) - 2.567 votos

Nega do Vanderlan (Republicanos) - 2.567 votos

Moisés Oliveira (PRTB) - 2.420 votos

Tancredo dos Santos (PL) - 2.335 votos

Dra Nayana Gondim (MDB) - 2.251 votos

Thiago Conrado (Republicanos) - 1.917 votos

Bené (DC) - 1.863 votos

Ckauê (PSDB) - 1.743 votos

VEJA COMO FICAM AS BANCADAS DOS PARTIDOS:

Agir (1)

Ratinho Cabral

Democracia Cristã (1)

Bené

MDB (3)

Dr Tanilo Dr Carlinhos Dra Nayana Gondim

PC do B (1)

Carlos Henrique

PL (1)

Tancredo dos Santos

PMB (2)

Anderson Martins Arruda Kessya do Carlinhos do Povo

PRD (1)

Anderson do Gabriel

PSD (3)

Charles Chachá Mersinho J Wellington

PSDB (1)

Ckauê

PSB (2)

Natecia Campos Silvio Nascimento

PRTB (1)

Moisés Oliveira

PT (2)

Germana Sales Liana Cordeiro

PV (1)

Marcelo Pinto

Republicanos (3)