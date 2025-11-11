Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

Fortaleza tem recebido, desde a última sexta-feira (7), submarinos, navios, tropas e aeronaves da Marinha do Brasil. A mobilização na orla da Capital cearense chamou a atenção de populares. Segundo a entidade, a ação faz parte do 2º exercício de proteção de cabos submarinos, que iniciou na segunda-feira (10).

“O treinamento tem como objetivo proteger infraestruturas críticas associadas à soberania digital, à segurança cibernética e à integridade das comunicações nacionais”, informou a Marinha, em seu site oficial.

Segundo a entidade, o exercício visa simular cenários de ameaça e resposta a incidentes, envolvendo cabos submarinos, estruturas essenciais para a economia global e para a segurança nacional.

Durante a ação, são testados protocolos de vigilância marítima, procedimentos de comunicação entre agências, capacidade de detecção de atividades suspeitas e tempo de resposta a emergências, em região estratégica da costa brasileira.

O 1º exercício de proteção foi realizado em maio do ano passado, após Workshop sobre Proteção de Cabos Submarinos. Foi levantado durante o debate a urgência de proteção dos meios responsáveis por quase toda totalidade das transmissões de dados no País.

A operação conta com a participação de diversos órgãos públicos, como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Polícia Federal, a Companhia Docas do Ceará (CDC), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), os Ministérios da Defesa e das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Também integram o exercício empresas privadas do setor de telecomunicações e tecnologia, como Telxius, Azion, Claro, Sparkle, V.Tal-Globenet, Seaborn, Angola Cables, Blue Marine, Emgepron, Backbone, BRS Robótica, Tidewise e Tecto.