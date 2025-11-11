Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Com mais de 10 anos de história, a Ergue Imóveis se consolida como uma empresa completa e atuante no mercado imobiliário do Ceará. Localizada no bairro Itaperi, o grupo surgiu em 2015 e está trazendo uma nova identidade para marcar esse ciclo com o selo comemorativo nomeado de “10 anos erguendo confiança”.

A empresa nasceu em um local pequeno e simples, com uma estrutura enxuta que incluía apenas duas mesas e um ventilador, ainda sem o orçamento necessário para colocar cadeiras para receber os clientes. Diante das dificuldades e barreiras enfrentadas no setor, eles tiveram a trajetória marcada ao dar um passo importante: sair da pequena sala comercial de 30 metros quadrados e conquistar a sede própria, atendendo os clientes com mais atenção e conforto. O novo local é simbólico por estar localizado na Avenida Bernardo Manuel, onde começou a história da Ergue.

“Esse passo simbolizou a realização de um sonho, o resultado de muito trabalho, dedicação e confiança que o mercado depositou na Ergue. Foi a prova de que estamos no caminho certo, crescendo com propósito e solidez”, comenta Rafael Soares sócio e diretor do Grupo Ergue.

O crescimento no mundo empresarial teve um momento significativo com a expansão de novos empreendimentos e segmentos dentro da empresa, sendo eles a Ergue Cred e a Ergue Incorporações que ajudaram a fortalecer a marca para o público. Estes investimentos apostam no conhecimento geral e nos participantes dos projetos. Em breve, a Ergue Imóveis tem o objetivo de lançar um programa especial de formação interna para profissionais do grupo.

Segundo Marcelo Medina, sócio e diretor comercial do grupo, a empresa acredita que o mercado de locações e de imóveis usados é fundamental para o desenvolvimento equilibrado do setor imobiliário. “Nosso papel tem sido o de profissionalizar e valorizar esse segmento, oferecendo processos transparentes, tecnologia, atendimento ágil e segurança tanto para proprietários quanto para locatários. Com isso, ajudamos a transformar a percepção do público sobre o aluguel e os imóveis de revenda, mostrando que eles podem ser sinônimo de oportunidade, rentabilidade e qualidade de vida”, analisa Marcelo.

Serviço

Ergue Imóveis

Site para mais informações: www.ergueimoveis.com.br

Endereço: Av. Bernardo Manuel, n° 10271 - Itaperi, Fortaleza - CE, 60761-281

Telefone: (85) 3044-0350

contato@ergueimoveis.com.br

Instagram: @ergueimoveis