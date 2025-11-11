Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Escrito por
Agência de Conteúdo DN producaodiario@svm.com.br
Ceará
Legenda: Grupo possui atuação em vendas, locações, créditos e incorporações
Foto: divulgação

Com mais de 10 anos de história, a Ergue Imóveis se consolida como uma empresa completa e atuante no mercado imobiliário do Ceará. Localizada no bairro Itaperi, o grupo surgiu em 2015 e está trazendo uma nova identidade para marcar esse ciclo com o selo comemorativo nomeado de “10 anos erguendo confiança”.

A empresa nasceu em um local pequeno e simples, com uma estrutura enxuta que incluía apenas duas mesas e um ventilador, ainda sem o orçamento necessário para colocar cadeiras para receber os clientes. Diante das dificuldades e barreiras enfrentadas no setor, eles tiveram a trajetória marcada ao dar um passo importante: sair da pequena sala comercial de 30 metros quadrados e conquistar a sede própria, atendendo os clientes com mais atenção e conforto. O novo local é simbólico por estar localizado na Avenida Bernardo Manuel, onde começou a história da Ergue.

“Esse passo simbolizou a realização de um sonho, o resultado de muito trabalho, dedicação e confiança que o mercado depositou na Ergue. Foi a prova de que estamos no caminho certo, crescendo com propósito e solidez”, comenta Rafael Soares sócio e diretor do Grupo Ergue.

O crescimento no mundo empresarial teve um momento significativo com a expansão de novos empreendimentos e segmentos dentro da empresa, sendo eles a Ergue Cred e a Ergue Incorporações que ajudaram a fortalecer a marca para o público. Estes investimentos apostam no conhecimento geral e nos participantes dos projetos. Em breve, a Ergue Imóveis tem o objetivo de lançar um programa especial de formação interna para profissionais do grupo.

Segundo Marcelo Medina, sócio e diretor comercial do grupo, a empresa acredita que o mercado de locações e de imóveis usados é fundamental para o desenvolvimento equilibrado do setor imobiliário. “Nosso papel tem sido o de profissionalizar e valorizar esse segmento, oferecendo processos transparentes, tecnologia, atendimento ágil e segurança tanto para proprietários quanto para locatários. Com isso, ajudamos a transformar a percepção do público sobre o aluguel e os imóveis de revenda, mostrando que eles podem ser sinônimo de oportunidade, rentabilidade e qualidade de vida”, analisa Marcelo.

Serviço
Ergue Imóveis
Site para mais informações: www.ergueimoveis.com.br
Endereço: Av. Bernardo Manuel, n° 10271 - Itaperi, Fortaleza - CE, 60761-281
Telefone: (85) 3044-0350
contato@ergueimoveis.com.br
Instagram: @ergueimoveis

