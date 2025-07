Marinha do Brasil abre concurso para nível médio técnico; veja detalhes

A Marinha do Brasil abriu inscrições para um novo concurso público, desta vez destinado ao Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA).

As oportunidades são para candidatos de nível técnico que desejam atuar em áreas estratégicas como a operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Força Naval.

O certame oferta 10 vagas para ambos os sexos, distribuídas nas áreas de eletroeletrônica e mecânica.

Podem concorrer técnicos em cursos como Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Manutenção de Máquinas Navais. Os aprovados ingressam com a graduação de terceiro-sargento e poderão alcançar a de suboficial ao longo da carreira militar.

>> Veja edital completo

Inscrições e requisitos

Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, que tenham tenha entre 18 e menos de 25 anos até 30 de junho de 2026, e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do curso técnico até a matrícula.

Os interessados podem se candidatar até o próximo dia 30 de julho, pelo site da Marinha do Brasil. A taxa de inscrição é de R$ 80, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

As provas estão marcadas para o dia 14 de setembro e serão realizadas em 20 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

As avaliações incluem prova objetiva de conhecimentos profissionais e redação. Os classificados ainda passarão por etapas como a verificação de dados biográficos, teste físico, inspeção de saúde e avaliação psicológica.

Curso e assistência

Os aprovados no concurso ingressam no Curso de Formação de Sargentos (C-FSG), realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na cidade do Rio de Janeiro.

Durante a formação, os alunos recebem bolsa-auxílio no valor de R$ 1.412,82, além de benefícios como alimentação, fardamento e assistência médica.