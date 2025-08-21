Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

A Companhia Docas do Ceará (CDC) vai ofertar um dia de visitas à fragata Independência (F-44), da Marinha do Brasil, no próximo domingo (24), no Porto de Fortaleza. Os interessados podem reservar vagas limitadas por meio do site oficial da organização, a partir desta sexta-feira (22).

As visitas terão duração de 30 min e serão divididas em nove horários, das 10h às 16h30. Durante o preenchimento do formulário de reserva, é necessário informar alguns dados pessoais para completar o processo. São eles:

E-mail do responsável pela reserva;

Nome completo do(s) visitante(s);

Data de nascimento;

Documento e número do documento;

Telefone;

CEP

Também será necessário informar se algum dos visitantes possui ou não alguma necessidade especial, já que o acesso à Fragata é por uma rampa, com degraus.

Após o fim da reserva, o responsável receberá uma confirmação no e-mail junto de um QR code que será lido antes de adentrar na embarcação. Por motivos de segurança, a CDC reforça que só será permitida a entrada das pessoas cadastradas.

Os visitantes devem chegar com 15 min de antecedência ao Porto de Fortaleza, e todos deverão usar sapatos fechados. Ainda segundo a CDC, não será permitida a entrada de bolsas e animais de estimação, assim como o porte de arma de fogo.

Conheça a fragata Independência F 44

A F-44 foi a quinta fragata da classe Niterói, da Marinha brasileira, a ser integrada às forças armadas do País, em 3 de setembro de 1979. Ela é usada em missões de reconhecimento, busca e resgate, podendo chegar a aproximadamente 56 km/h.

Em campo, a fragata também pode atuar no combate a aeronaves, navios de superfície e submarinos inimigos. Recentemente, ela passou por uma modernização para aumentar a capacidade de combate.