Bazar com produtos da Receita Federal tem descontos de até 60% em Caucaia; veja como participar

Entre os produtos à venda estão iPhones e outros aparelhos celulares, caixas de som, fones de ouvido bluetooth, perfumes importados e eletroeletrônicos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de bazar com produtos da Receita Federal em Caucaia. Na foto, videogames, celulares e drones
Legenda: O objetivo do bazar é ofertar produtos novos por valores abaixo do mercado e ajudar causas sociais
Foto: Divulgação

Um bazar beneficente com produtos apreendidos e regularizados pela Receita Federal acontece de quinta-feira (4) a domingo (7) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento será realizado das 9h às 16h, na Rua Coronel Correia, nº 773.

Diversos lotes de itens com descontos de até 60% serão ofertados no bazar. Entre os produtos à venda estão iPhones e outros aparelhos celulares, caixas de som, fones de ouvido bluetooth, perfumes importados, eletroeletrônicos, brinquedos, malas de viagem, roupas e outros artigos.

Segundo a organização do evento, toda a renda arrecadada será destinada a quatro instituições que realizam trabalhos sociais: Associação Santo Dias, Comunidade Terapêutica, Projeto Espaço Azul e Apae da cidade de Jardim.

Como participar?

Para participar do bazar, é preciso fazer um pré-cadastro e agendamento pelo link disponibilizado neste site. As vagas são limitadas e o acesso só será permitido a pessoas cadastradas. O valor da entrada é de R$ 10.

O objetivo do bazar é ofertar produtos novos por valores abaixo do mercado e ajudar causas sociais.

"Mais do que preços atrativos, este evento representa esperança. Cada produto adquirido se transforma em investimento em projetos sociais que acolhem, cuidam e garantem dignidade a quem mais precisa", afirmou Celmaria Simão, coordenadora da Associação Santo Dias.

Serviço

Evento: Bazar Beneficente da Receita Federal
Data: 4 a 7 de setembro (ou enquanto durar o estoque)
Horário: 9h às 16h
Local: Rua Coronel Correia, nº 773, próximo à Fatene – Caucaia/CE
Inscrições por meio deste link.

