Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal informou, nesta terça-feira (2), que concluiu de forma antecipada o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda 2025, não havendo mais a liberação do 5º e último lote, que estava previsto para o fim de setembro. A conclusão do serviço é referente às declarações entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências.

Segundo o órgão, a antecipação se deu devido à eficiência no processamento das declarações, que permitiu o pagamento de todos os contribuintes elegíveis até o 4º lote, pago na última sexta-feira (29). Na ocasião, foram depositados R$ 2,9 milhões a mais de 1,8 milhão de pessoas.

Segundo balanço da Receita de 2025, foram pagos mais de R$ 36 bilhões em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.

Por que não recebi minha restituição?

O contribuinte que não tiver recebido o pagamento da sua restituição mesmo após a liberação de todos os lotes pode ter caído na malha fina. Para consultar a situação da declaração, é preciso acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Extrato do Processamento".

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações equivocadas.

Outra razão que impede o pagamento da restituição é quando o contribuinte informa dados bancários incorretos ou referentes a uma conta que não está mais ativa. Neste caso, os valores ficam disponíveis para saque no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, é possível solicitar novamente os valores pelo portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicando em "Meu Imposto de Renda".