Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:47)
Negócios
Site do imposto de renda
Legenda: O contribuinte que não tiver recebido o pagamento deve acessar o site da Receita Federal e consultar a situação da declaração
Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

A Receita Federal informou, nesta terça-feira (2), que concluiu de forma antecipada o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda 2025, não havendo mais a liberação do 5º e último lote, que estava previsto para o fim de setembro. A conclusão do serviço é referente às declarações entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências.

Segundo o órgão, a antecipação se deu devido à eficiência no processamento das declarações, que permitiu o pagamento de todos os contribuintes elegíveis até o 4º lote, pago na última sexta-feira (29). Na ocasião, foram depositados R$ 2,9 milhões a mais de 1,8 milhão de pessoas. 

Segundo balanço da Receita de 2025, foram pagos mais de R$ 36 bilhões em restituições de IRPF apuradas em um total de 22.679.085 declarações de ajuste anual.

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

teaser image
Negócios

Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal; entenda como vai funcionar

Por que não recebi minha restituição? 

O contribuinte que não tiver recebido o pagamento da sua restituição mesmo após a liberação de todos os lotes pode ter caído na malha fina. Para consultar a situação da declaração, é preciso acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Extrato do Processamento".

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações equivocadas.

Outra razão que impede o pagamento da restituição é quando o contribuinte informa dados bancários incorretos ou referentes a uma conta que não está mais ativa. Neste caso, os valores ficam disponíveis para saque no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, é possível solicitar novamente os valores pelo portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicando em "Meu Imposto de Renda". 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Site do imposto de renda
Negócios

Receita informa que concluiu pagamento de todas restituições do Imposto de Renda 2025

Com a antecipação, não haverá um 5º lote de restituição, que tinha depósito previsto para 30 de setembro

Redação
Há 46 minutos
Ceará Credi
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente e supervisor de microcrédito; saiba mais

As vagas são para o Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns

Renato Bezerra
Há 1 hora
Foto que contém o Arco de Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Arco do Triunfo de Sobral
Negócios

Ceará tem apenas 2 municípios entre os 100 mais competitivos do Brasil; saiba quais

Ranking considera série de requisitos, como economia, sociedade e segurança

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Foto que contém Consuelo, Graça, Cláudio, Marcos e Regina Dias Branco
Negócios

Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil

Luciano Rodrigues
02 de Setembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete da loteria Timemania em frente a uma casa de loteria, com fila de clientes esperando atendimento ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio da caixa em 2 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (2/9)

Prêmios dos concursos variam. O maior chega a R$ 20 milhões

Carol Melo
02 de Setembro de 2025
Notas de real, calculadora e caneta sobre mesa
Ana Alves

Desigualdade de renda no Brasil: a urgência de um olhar financeiro para famílias de baixa renda

Ana Alves
02 de Setembro de 2025
Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (0109) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta segunda-feira (01/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Lotomania, Dupla-Sena e Super Sete acumularam

Redação
01 de Setembro de 2025
Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões
Negócios

Saiba como apostar na Lotofácil de Independência; prêmio é de R$ 220 milhões

Concurso ocorre na véspera do feriado, no sábado (6)

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6815, desta segunda-feira (01/09); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2817 – Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 3,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2817 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 740 - Sorteio de segunda-feira, 01/09; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 740 em 01/09 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2854 de hoje, segunda-feira, 01/09; prêmio é de R$ 6,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2854 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 6,0 milhões.

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (01/09): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
01 de Setembro de 2025
Tela de celular com função de transferência via pix em aplicativo de banco
Negócios

Bancos oferecem Pix parcelado no crédito e no empréstimo pessoal; entenda como vai funcionar

Nova função permitirá parcelar compras e transferências com juros

Redação
01 de Setembro de 2025
Cartão do Bolsa Família
Negócios

Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

O dia de cada depósito acontece conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão dos beneficiários

Redação
01 de Setembro de 2025
Profissional de Tecnologia
Papo Carreira

Empresa de tecnologia oferta mais de 40 vagas em Fortaleza, Campinas e São Paulo; saiba mais

As oportunidades incluem modelo de trabalho híbrido, remoto e flexível

Redação
01 de Setembro de 2025
Estudantes
Papo Carreira

CNU 2025: resultado de pedido de cotas e de atendimento especial é divulgado; veja como consultar

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas

Redação e Agência Brasil
01 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (1º)

Há oportunidades de atuação em prefeituras do Interior do Estado e em instituições como a SOP-CE e a CPRM

Redação
01 de Setembro de 2025
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco
Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues
01 de Setembro de 2025
Pessoa marcando números na aposta da Quina, loterias de apostas, com vários bilhetes ao redor, ilustrando loterias do dia com sorteio na Caixa em 1 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta segunda-feira (1º/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 9,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
01 de Setembro de 2025
Candidato responde concurso público
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em setembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Egídio Serpa

Magalu vende, mas esquece de entregar a encomenda

Um comunicador de Fortaleza comprou um livro pelo aplicativo do Magazine Luiza, e até agora não o recebeu . Este colunista entrará em férias de amanhã, 1º/09, até 30 de setembro,

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Professor dá aula para estudantes de São Gonçalo do Amarante
Papo Carreira

2 mil jovens disputam 220 vagas em programa de primeiro emprego no Pecém

O projeto é considerado pioneiro por ser o primeiro, no Ceará, realizado por um município

Redação
31 de Agosto de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca
Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Mármores e Granitos: Ceará com US$ 100 milhões em exportações

De janeiro a julho deste ano, já foi exportado o equivalente a US$ 77,7 milhões, como informa o presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados.
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 14 milhões na terça (2); veja como apostar

Ninguém conseguiu os 6 acertos no concurso 2.908

Redação
31 de Agosto de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco
Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues
31 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Marca Unimed Fortaleza cresce no Top of Mind Data Folha 2025

Cooperativa de médicos e administradora de um dos maiores planos de saúde do Ceará, a Unimed Fortaleza conquistou o primeiro lugar na classe AB

Egídio Serpa
31 de Agosto de 2025
Na imagem, alunos fazendo prova de concurso
Papo Carreira

Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

Setembro é o mês de inscrição das duas universidades; cursos abragem diferentes áreas

Redação
30 de Agosto de 2025