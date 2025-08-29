Receita Federal paga 4º lote de restituição do imposto de renda nesta sexta (29); veja quem recebe

A Receita Federal paga o 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025, nesta sexta-feira (29), a mais de 1,8 milhão de contribuintes. Ao todo, são depositados R$ 2,9 bilhões em reembolso.

A maioria dos valores irá para contribuintes com prioridade no reembolso, como idosos, indivíduos cuja maior fonte de renda seja o magistério e pessoas com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave.

Além disso, parte da restituição são destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix. Esse lote ainda contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

O pagamento é realizado na conta bancária ou via chave Pix do tipo CPF informadas no momento da declaração.

Quem recebe o 4º lote de restituição do IR?

São contemplados nessa sexta-feira os seguintes tipos de contribuintes que declararam o Imposto de Renda 2025:

13.515 para idosos acima de 80 anos;

72.434 para pessoas entre 60 e 79 anos;

7.821 para indivíduos com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave;

22.841 para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

312.915 para quem não possui prioridade legal, mas usaram a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX;

1.454.509 destinadas a contribuintes não prioritários.

Veja também Negócios Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (29/8) País Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina

O que fazer se não receber

Caso o dinheiro não seja creditado, os recursos ficarão disponíveis para saque no Banco do Brasil por até um ano. Após esse prazo, é possível solicitar novamente os valores pelo portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicando em "Meu Imposto de Renda".

Qual é o próximo lote de restituição do IRPF 2025?

O 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será o último a ser pago. Segundo o cronograma da Receita Federal, ele deve ser depositado em 30 de setembro.