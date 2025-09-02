Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Quando o assunto envolve bilionários no Norte-Nordeste do Brasil, nenhum outro estado domina mais a lista do que o Ceará. São 18 pessoas com fortunas declaradas com valor igual ou superior a R$ 1 bilhão em 2025, mais do que quaisquer territórios fora do eixo Sul-Sudeste.

Isso coloca o Ceará como o 6º colocado com o maior número de bilionários do Brasil. As informações foram divulgadas nesta semana no ranking atualizado da revista Forbes. Nem mesmo outros estados mais ricos do Norte-Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Pará, concentram tantas pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão.

Na frente do território cearense, aparecem estados como São Paulo, líder de bilionários do Brasil, com 111 representantes na lista. Rio de Janeiro (44), Santa Catarina (43), Minas Gerais (24) e Rio Grande do Sul (24) completam o top-5.

Grupos familiares dominam lista dos mais ricos do Ceará

São 18 bilionários cearenses no ranking de 2025 da Forbes, mas dez deles correspondem a dois grandes conglomerados empresariais, os mais destacados dos respectivos segmentos: a Hapvida NotreDame Intermédica e a M. Dias Branco.

Da Hapvida, vem três representantes. O fundador do grupo, Cândido Pinheiro Koren de Lima, e os filhos Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. Juntos, eles somam patrimônio de R$ 12 bilhões.

Já da companhia de massas e biscoitos vem seis bilionários, incluindo Consuelo Dias Branco, de 90 anos. Ela é viúva do fundador da empresa, Ivens Dias Branco (1934–2016), e é a mulher mais rica do Norte-Nordeste brasileiro, com fortuna de R$ 2,9 bilhões.

Os cinco filhos de Consuelo também aparecem na lista. Cláudio, Ivens Júnior, Marcos, Maria das Graças e Maria Regina são detentores de uma fortuna de R$ 1 bilhão cada. Ao todo, o patrimônio dos seis bilionários da M. Dias Branco soma aproximadamente R$ 8 bilhões.

Maior bilionário do Norte-Nordeste é do Ceará

Vem do ramo das energias renováveis o detentor da maior fortuna do Norte-Nordeste do Brasil. O cearense Mário Araripe, de 70 anos, é fundador da Troller e da Casa dos Ventos. O patrimônio dele em 2025 ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação.

Os outros oito cearenses da lista são dos segmentos alimentício, educação, shoppings centers, telecomunicações, bebidas, varejo e energias renováveis.

Além disso, são empresas com abrangências que extrapolam os limites estaduais e têm atuação inclusive no exterior. Estão inclusas, além de Casa dos Ventos, Hapvida e M. Dias Branco, as companhias:

Arco Educação : Oto de Sá Cavalcante;

: Oto de Sá Cavalcante; Brisanet : José Roberto Nogueira;

: José Roberto Nogueira; Iguatemi : Carlos Francisco Ribeiro Jereissati;

: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati; J. Macêdo : Amarílio Proença de Macêdo;

: Amarílio Proença de Macêdo; Pague Menos: Francisco Deusmar de Queirós;

Francisco Deusmar de Queirós; Servtec Energia : Lauro e Pedro Fiúza;

: Lauro e Pedro Fiúza; Ypióca: Evandro Ferreira Telles.

O território cearense tem 18 bilionários, mais do que todos os outros estados do Norte-Nordeste somados. Juntos, os representantes do Ceará na lista da Forbes têm patrimônio declarado em 2025 que chega à casa dos R$ 54 bilhões.

VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO CEARÁ:

Mário Araújo Alencar Araripe

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 1º

1º Posição no Estado: 1º

1º Posição no Brasil: 26º

26º Fortuna: R$ 18,1 bilhões

R$ 18,1 bilhões Fonte da fortuna: Casa dos Ventos

Casa dos Ventos Idade: 70

Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 3º

3º Posição no Ceará: 2º

2º Posição no Brasil: 43º

43º Fortuna: R$ 8,8 bilhões

R$ 8,8 bilhões Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 79

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador e presidente do Hapvida Foto: José Leomar

Amarílio Proença de Macêdo

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 4º

4º Posição no Estado: 3º

3º Posição no Brasil: 92º

92º Fortuna: R$ 4,2 bilhões

R$ 4,2 bilhões Fonte da fortuna: J. Macêdo

J. Macêdo Idade: 80

Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP Foto: Kid Júnior

Oto de Sá Cavalcante

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 5º

5º Posição no Estado: 4º

4º Posição no Brasil: 113º

113º Fortuna: R$ 3,7 bilhões

R$ 3,7 bilhões Fonte da fortuna: Arco Educação

Arco Educação Idade: 77

Legenda: Oto nos corredores da sede Hildete de Sá Cavalcante, na avenida Washington Soares Foto: Thiago Gadelha

Maria Consuelo Leão Dias Branco

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 7º

7º Posição no Estado: 5º

5º Posição no Brasil: 142º

142º Fortuna: R$ 2,9 bilhões

R$ 2,9 bilhões Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 90

Legenda: Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher mais rica do Nordeste Foto: Jocylene Jinkinks

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 8º

8º Posição no Estado: 6º

6º Posição no Brasil: 151º

151º Fortuna: R$ 2,8 bilhões

R$ 2,8 bilhões Fonte da fortuna: Iguatemi

Iguatemi Idade: 79

Legenda: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, presidente do Grupo Jereissati Foto: Kleber A. Gonçalves/Diário do Nordeste

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 13º

13º Posição no Estado: 7º

7º Posição no Brasil: 219º

219º Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)

R$ 1,6 bilhão (cada) Fonte da fortuna: Hapvida

Hapvida Idade: 54 e 52, respectivamente

Legenda: Cândido Pinheiro Koren de Lima e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima são herdeiros do fundador do Grupo Hapvida Foto: Divulgação

José Roberto Nogueira

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 17º

17º Posição no Estado: 9º

9º Posição no Brasil: 227º

227º Fortuna: R$ 1,5 bilhão

R$ 1,5 bilhão Fonte da fortuna: Brisanet

Brisanet Idade: 61

Legenda: José Roberto Nogueira é fundador e presidente da Brisanet, principal provedor de internet do Nordeste Foto: Fabiane de Paula

Evandro Ferreira Telles e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 18º

18º Posição no Ceará: 10º

10º Posição no Brasil: 249º

249º Fortuna: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão Fonte da fortuna: Ypióca

Ypióca Idade: 80

Francisco Deusmar de Queirós e família

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 19º

19º Posição no Estado: 11º

11º Posição no Brasil: 258º

258º Fortuna: R$ 1,2 bilhão

R$ 1,2 bilhão Fonte da fortuna: Pague Menos

Pague Menos Idade: 78

Legenda: Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos, volta a figurar entre os bilionários do Ceará na edição de 2025 da Forbes Foto: Ismael Soares

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 12º

12º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)

R$ 1 bilhão (cada) Fonte da fortuna: M. Dias Branco

M. Dias Branco Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente

Lauro Fiúza e Pedro Fiúza

Estado: Ceará

Ceará Posição no Nordeste: 21º

21º Posição no Estado: 12º

12º Posição no Brasil: 277º

277º Fortuna: R$ 1 bilhão

R$ 1 bilhão Fonte da fortuna: Servtec Energia

Servtec Energia Idade: 79 e 45, respectivamente