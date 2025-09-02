Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking
Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil
Quando o assunto envolve bilionários no Norte-Nordeste do Brasil, nenhum outro estado domina mais a lista do que o Ceará. São 18 pessoas com fortunas declaradas com valor igual ou superior a R$ 1 bilhão em 2025, mais do que quaisquer territórios fora do eixo Sul-Sudeste.
Isso coloca o Ceará como o 6º colocado com o maior número de bilionários do Brasil. As informações foram divulgadas nesta semana no ranking atualizado da revista Forbes. Nem mesmo outros estados mais ricos do Norte-Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Pará, concentram tantas pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão.
Na frente do território cearense, aparecem estados como São Paulo, líder de bilionários do Brasil, com 111 representantes na lista. Rio de Janeiro (44), Santa Catarina (43), Minas Gerais (24) e Rio Grande do Sul (24) completam o top-5.
Grupos familiares dominam lista dos mais ricos do Ceará
São 18 bilionários cearenses no ranking de 2025 da Forbes, mas dez deles correspondem a dois grandes conglomerados empresariais, os mais destacados dos respectivos segmentos: a Hapvida NotreDame Intermédica e a M. Dias Branco.
Da Hapvida, vem três representantes. O fundador do grupo, Cândido Pinheiro Koren de Lima, e os filhos Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. Juntos, eles somam patrimônio de R$ 12 bilhões.
Já da companhia de massas e biscoitos vem seis bilionários, incluindo Consuelo Dias Branco, de 90 anos. Ela é viúva do fundador da empresa, Ivens Dias Branco (1934–2016), e é a mulher mais rica do Norte-Nordeste brasileiro, com fortuna de R$ 2,9 bilhões.
Os cinco filhos de Consuelo também aparecem na lista. Cláudio, Ivens Júnior, Marcos, Maria das Graças e Maria Regina são detentores de uma fortuna de R$ 1 bilhão cada. Ao todo, o patrimônio dos seis bilionários da M. Dias Branco soma aproximadamente R$ 8 bilhões.
Maior bilionário do Norte-Nordeste é do Ceará
Vem do ramo das energias renováveis o detentor da maior fortuna do Norte-Nordeste do Brasil. O cearense Mário Araripe, de 70 anos, é fundador da Troller e da Casa dos Ventos. O patrimônio dele em 2025 ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação.
Os outros oito cearenses da lista são dos segmentos alimentício, educação, shoppings centers, telecomunicações, bebidas, varejo e energias renováveis.
Além disso, são empresas com abrangências que extrapolam os limites estaduais e têm atuação inclusive no exterior. Estão inclusas, além de Casa dos Ventos, Hapvida e M. Dias Branco, as companhias:
- Arco Educação: Oto de Sá Cavalcante;
- Brisanet: José Roberto Nogueira;
- Iguatemi: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati;
- J. Macêdo: Amarílio Proença de Macêdo;
- Pague Menos: Francisco Deusmar de Queirós;
- Servtec Energia: Lauro e Pedro Fiúza;
- Ypióca: Evandro Ferreira Telles.
O território cearense tem 18 bilionários, mais do que todos os outros estados do Norte-Nordeste somados. Juntos, os representantes do Ceará na lista da Forbes têm patrimônio declarado em 2025 que chega à casa dos R$ 54 bilhões.
VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO CEARÁ:
Mário Araújo Alencar Araripe
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 1º
- Posição no Estado: 1º
- Posição no Brasil: 26º
- Fortuna: R$ 18,1 bilhões
- Fonte da fortuna: Casa dos Ventos
- Idade: 70
Cândido Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 3º
- Posição no Ceará: 2º
- Posição no Brasil: 43º
- Fortuna: R$ 8,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 79
Amarílio Proença de Macêdo
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 4º
- Posição no Estado: 3º
- Posição no Brasil: 92º
- Fortuna: R$ 4,2 bilhões
- Fonte da fortuna: J. Macêdo
- Idade: 80
Oto de Sá Cavalcante
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 5º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 113º
- Fortuna: R$ 3,7 bilhões
- Fonte da fortuna: Arco Educação
- Idade: 77
Maria Consuelo Leão Dias Branco
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 7º
- Posição no Estado: 5º
- Posição no Brasil: 142º
- Fortuna: R$ 2,9 bilhões
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 90
Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 8º
- Posição no Estado: 6º
- Posição no Brasil: 151º
- Fortuna: R$ 2,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Iguatemi
- Idade: 79
Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 7º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 54 e 52, respectivamente
José Roberto Nogueira
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 17º
- Posição no Estado: 9º
- Posição no Brasil: 227º
- Fortuna: R$ 1,5 bilhão
- Fonte da fortuna: Brisanet
- Idade: 61
Evandro Ferreira Telles e família
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 18º
- Posição no Ceará: 10º
- Posição no Brasil: 249º
- Fortuna: R$ 1,3 bilhão
- Fonte da fortuna: Ypióca
- Idade: 80
Francisco Deusmar de Queirós e família
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 19º
- Posição no Estado: 11º
- Posição no Brasil: 258º
- Fortuna: R$ 1,2 bilhão
- Fonte da fortuna: Pague Menos
- Idade: 78
Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 12º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente
Lauro Fiúza e Pedro Fiúza
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 12º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: Servtec Energia
- Idade: 79 e 45, respectivamente