Ceará lidera em número de super-ricos no Nordeste, segundo a Forbes; veja ranking

Concentração de renda no território cearense é superior a qualquer outro local do Norte-Nordeste do Brasil

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém Consuelo, Graça, Cláudio, Marcos e Regina Dias Branco
Legenda: Famílias bilionárias: viúva de Ivens Dias Branco (de amarelo, ao Centro), Consuelo Dias Branco, e os cinco filhos, aparecem na lista da Forbes como a família com mais representantes entre os bilionários do Ceará, seis no total
Foto: Jocylene Jinkins

Quando o assunto envolve bilionários no Norte-Nordeste do Brasil, nenhum outro estado domina mais a lista do que o Ceará. São 18 pessoas com fortunas declaradas com valor igual ou superior a R$ 1 bilhão em 2025, mais do que quaisquer territórios fora do eixo Sul-Sudeste.

Isso coloca o Ceará como o 6º colocado com o maior número de bilionários do Brasil. As informações foram divulgadas nesta semana no ranking atualizado da revista Forbes. Nem mesmo outros estados mais ricos do Norte-Nordeste, como Bahia, Pernambuco e Pará, concentram tantas pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão.

Na frente do território cearense, aparecem estados como São Paulo, líder de bilionários do Brasil, com 111 representantes na lista. Rio de Janeiro (44), Santa Catarina (43), Minas Gerais (24) e Rio Grande do Sul (24) completam o top-5.

Grupos familiares dominam lista dos mais ricos do Ceará

São 18 bilionários cearenses no ranking de 2025 da Forbes, mas dez deles correspondem a dois grandes conglomerados empresariais, os mais destacados dos respectivos segmentos: a Hapvida NotreDame Intermédica e a M. Dias Branco.

Da Hapvida, vem três representantes. O fundador do grupo, Cândido Pinheiro Koren de Lima, e os filhos Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima. Juntos, eles somam patrimônio de R$ 12 bilhões.

Já da companhia de massas e biscoitos vem seis bilionários, incluindo Consuelo Dias Branco, de 90 anos. Ela é viúva do fundador da empresa, Ivens Dias Branco (1934–2016), e é a mulher mais rica do Norte-Nordeste brasileiro, com fortuna de R$ 2,9 bilhões.

Os cinco filhos de Consuelo também aparecem na lista. Cláudio, Ivens Júnior, Marcos, Maria das Graças e Maria Regina são detentores de uma fortuna de R$ 1 bilhão cada. Ao todo, o patrimônio dos seis bilionários da M. Dias Branco soma aproximadamente R$ 8 bilhões.

Maior bilionário do Norte-Nordeste é do Ceará

Vem do ramo das energias renováveis o detentor da maior fortuna do Norte-Nordeste do Brasil. O cearense Mário Araripe, de 70 anos, é fundador da Troller e da Casa dos Ventos. O patrimônio dele em 2025 ultrapassou os R$ 18 bilhões. No País, ele ocupa a 26ª colocação.

Os outros oito cearenses da lista são dos segmentos alimentício, educação, shoppings centers, telecomunicações, bebidas, varejo e energias renováveis.

Além disso, são empresas com abrangências que extrapolam os limites estaduais e têm atuação inclusive no exterior. Estão inclusas, além de Casa dos Ventos, Hapvida e M. Dias Branco, as companhias:

  • Arco Educação: Oto de Sá Cavalcante;
  • Brisanet: José Roberto Nogueira;
  • Iguatemi: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati;
  • J. Macêdo: Amarílio Proença de Macêdo;
  • Pague Menos: Francisco Deusmar de Queirós;
  • Servtec Energia: Lauro e Pedro Fiúza;
  • Ypióca: Evandro Ferreira Telles.

O território cearense tem 18 bilionários, mais do que todos os outros estados do Norte-Nordeste somados. Juntos, os representantes do Ceará na lista da Forbes têm patrimônio declarado em 2025 que chega à casa dos R$ 54 bilhões.

VEJA A LISTA DOS BILIONÁRIOS DO CEARÁ:

Mário Araújo Alencar Araripe

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 1º
  • Posição no Estado: 1º
  • Posição no Brasil: 26º
  • Fortuna: R$ 18,1 bilhões
  • Fonte da fortuna: Casa dos Ventos
  • Idade: 70

Mário Araripe Casa dos Ventos
Legenda: Mário Araripe, fundador da Casa dos Ventos
Foto: Ismael Soares

Cândido Pinheiro Koren de Lima

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 3º
  • Posição no Ceará: 2º
  • Posição no Brasil: 43º
  • Fortuna: R$ 8,8 bilhões
  • Fonte da fortuna: Hapvida
  • Idade: 79 

Legenda: Cândido Pinheiro, fundador e presidente do Hapvida
Foto: José Leomar

Amarílio Proença de Macêdo

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 4º
  • Posição no Estado: 
  • Posição no Brasil: 92º
  • Fortuna: R$ 4,2 bilhões
  • Fonte da fortuna: J. Macêdo
  • Idade: 80

Amarílio Macêdo J. Macêdo
Legenda: Amarílio Macêdo, CEO da J. Macêdo CAP
Foto: Kid Júnior

Oto de Sá Cavalcante

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 5º
  • Posição no Estado: 4º
  • Posição no Brasil: 113º
  • Fortuna: R$ 3,7 bilhões
  • Fonte da fortuna: Arco Educação
  • Idade: 77

Oto nos corredores da sede Hildete de Sá Cavalcante, na avenida Washington Soares
Legenda: Oto nos corredores da sede Hildete de Sá Cavalcante, na avenida Washington Soares
Foto: Thiago Gadelha

Maria Consuelo Leão Dias Branco

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 7º
  • Posição no Estado: 5º
  • Posição no Brasil: 142º
  • Fortuna: R$ 2,9 bilhões
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco
  • Idade: 90

Consuelo
Legenda: Maria Consuelo Leão Dias Branco é a mulher mais rica do Nordeste
Foto: Jocylene Jinkinks

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 8º
  • Posição no Estado: 
  • Posição no Brasil: 151º
  • Fortuna: R$ 2,8 bilhões
  • Fonte da fortuna: Iguatemi
  • Idade: 79

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Legenda: Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, presidente do Grupo Jereissati
Foto: Kleber A. Gonçalves/Diário do Nordeste

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 13º
  • Posição no Estado: 7º
  • Posição no Brasil: 219º
  • Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
  • Fonte da fortuna: Hapvida
  • Idade: 54 e 52, respectivamente

Foto que contém Cândido Pinheiro Koren de Lima e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
Legenda: Cândido Pinheiro Koren de Lima e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima são herdeiros do fundador do Grupo Hapvida
Foto: Divulgação

José Roberto Nogueira

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 17º
  • Posição no Estado: 9º
  • Posição no Brasil: 227º
  • Fortuna: R$ 1,5 bilhão
  • Fonte da fortuna: Brisanet
  • Idade: 61

Legenda: José Roberto Nogueira é fundador e presidente da Brisanet, principal provedor de internet do Nordeste
Foto: Fabiane de Paula

Evandro Ferreira Telles e família

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 18º
  • Posição no Ceará: 10º
  • Posição no Brasil: 249º
  • Fortuna: R$ 1,3 bilhão
  • Fonte da fortuna: Ypióca
  • Idade: 80

Francisco Deusmar de Queirós e família

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 19º
  • Posição no Estado: 11º
  • Posição no Brasil: 258º
  • Fortuna: R$ 1,2 bilhão
  • Fonte da fortuna: Pague Menos
  • Idade: 78

Foto que contém o empresário Deusmar Queirós
Legenda: Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos, volta a figurar entre os bilionários do Ceará na edição de 2025 da Forbes
Foto: Ismael Soares

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco, Maria das Graças Dias Branco da Escóssia e Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco Ximenes

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 21º
  • Posição no Estado: 12º
  • Posição no Brasil: 277º
  • Fortuna: R$ 1 bilhão (cada)
  • Fonte da fortuna: M. Dias Branco
  • Idade:  58, 64, 60, 65 e 63, respectivamente

Lauro Fiúza e Pedro Fiúza

  • Estado: Ceará
  • Posição no Nordeste: 21º
  • Posição no Estado: 12º
  • Posição no Brasil: 277º
  • Fortuna: R$ 1 bilhão
  • Fonte da fortuna: Servtec Energia
  • Idade: 79 e 45, respectivamente

Foto que contém empresário Lauro Fiúza
Legenda: Lauro Fiúza é fundador da Servtec Engenharia
Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

