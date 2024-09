Bilionário cearense da Hapvida ficou R$ 8,2 bilhões mais rico em um ano; veja fortuna da família

O bilionário cearense Candido Pinheiro Koren de Lima, de 78 anos, foi um dos brasileiros que ficou mais rico entre 2023 e 2024. A fortuna do fundador do grupo Hapvida NotreDame Intermédica saiu de R$ 5,5 bilhões para R$ 13,77 bilhões, alta de R$ 8,2 bilhões, segundo a Forbes.

Candido figura na 25ª posição entre os 240 bilionários do tradicional ranking da revista, que teve a edição de 2024 divulgada em agosto. Ele estava na 67ª posição em 2023.

No Ceará, o bilionário é o segundo mais rico pelo terceiro ano consecutivo, atrás apenas de Mário Araripe - fundador da Troller e da empresa de energia Casa dos Ventos, que tem fortuna de R$ 15,93 bilhões.

Presidente do Conselho de Administração do Hapvida, Candido viu a fortuna crescer 150,6%. Foi o quarto maior crescimento entre os bilionários da lista e o primeiro do Ceará. Veja a lista:

FAMÍLIA FUNDADORA DA HAPVIDA

Dois filhos de Candido também aparecem no ranking de bilionários brasileiros, cada um com fortuna de mais de R$ 2,4 bilhões. Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, CEO do grupo, está em 144º lugar.

Já Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, membro do Conselho de Administração, aparece na 147ª posição. Ao contrário do pai, os dois tiveram uma leve diminuição da fortuna de 2023 para 2024.

Jorge Fontoura de Pinheiro Koren de Lima passou de R$ 2,85 bilhões para R$ 2,48 bilhões. Já Fontoura de Pinheiro Koren de Lima tinha R$ 2,81 bilhões em 2023, e detém R$ 2,44 bilhões neste ano.

A Hapvida teve alta de 291% no lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2024, chegando a R$ 997 milhões. O grupo registrou crescimento consistente na receita com aumento do ticket médio de todos os serviços.

Criada em 1979, em Fortaleza, a Hapvida se fundiu com a então concorrente NotraDame Intermédica em 2021. O grupo é a maior operadora de saúde do Brasil, com 15,9 milhões de beneficiários de saúde e odontologia. Juntos, Candido e os filhos acumulam fortuna de R$ 18,7 bilhões.

BILIONÁRIOS DA SAÚDE

O setor da saúde tem 14 super-ricos na lista de bilionários da Forbes 2024, totalizando fortuna de R$ 51,78 bilhões. O mais rico da área é Jorge Neval Moll Filho, fundador da Rede D'Or, com patrimônio de R$ 13,88 bilhões.

Outros seis membros da família Moll integram a lista. O ranking dos dez mais ricos do setor da saúde é composto apenas pelas famílias fundadoras do Hapvida e da Rede D'Or.

Membros da família Godoy Bueno, fundadora da Amil, integravam o ranking até 2023, mas perderam posições. Dulce Pugliesi de Godoy ocupava o terceiro lugar e agora consta na décima terceira posição.