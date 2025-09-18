Mãe chora após filho fazer declaração emocionante, em Fortaleza; veja vídeo

Leandra Bezerra, de 25 anos, e o filho Nicolas Yan, de 10, moradores de Fortaleza, têm emocionado usuários de redes sociais nos últimos dias. Um vídeo em que o menino elogia a mãe, logo após o almoço, viralizou e já soma mais de dois milhões de visualizações.

No registro, Yan compartilha o que chama de “momento de bênção”: todos os dias, ele e a mãe conseguem almoçar bem, e nunca falta nada em casa.

“Eu enxergo que minha mãezinha é muito boa para mim, me dá tudo que ela pode”, disse o garoto.

Surpresa com a declaração, Leandra não conteve as lágrimas. Em entrevista ao Diário do Nordeste, contou que a relação dos dois vai além do vínculo de mãe e filho: “Existe uma grande amizade entre nós”. Sem rede de apoio familiar, mãe e filho precisaram se fortalecer juntos.

Trabalho que permite cuidar do filho

Motorista de aplicativo na modalidade moto, Leandra escolheu a profissão porque lhe oferece flexibilidade para acompanhar a rotina do filho.

“Essa foi a única saída para poder ir em casa dar almoço a ele, poder levar e buscá-lo na escola”, explicou Leandra.

Hoje, Leandra soma mais de 60 mil seguidores no Instagram, onde compartilha o dia a dia como motorista de aplicativo. Yan também tem um perfil, que já ultrapassou 160 mil seguidores, com vídeos ao lado da mãe e registros da vida simples que levam juntos.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*