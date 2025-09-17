Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Calangoflix': mineira viraliza ao mostrar rotina de calangos no quintal de casa

Paulinha Ferreira criou um “parque dos calangos” e compartilha, para mais de 500 mil seguidores, o dia a dia dos animais silvestres que frequentam o quintal

Escrito por
Maria Clarice Sousa* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:40)
Zoeira
Foto de Paulinha Povaiada, mineira que mostra sua rotina com os calangos nas redes sociais
Legenda: Os calangos visitam diariamente o quintal de Paulinha, mas voltam para suas tocas no período da tarde
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Paulinha Ferreira, de 38 anos, vive na zona rural de Felisburgo, em Minas Gerais, e transformou a presença de calangos no quintal em um sucesso nas redes sociais. O que começou como registros casuais do cachorro de Paulinha correndo atrás dos répteis, se tornou o “Calangoflix”, série de vídeos que já acumula milhões de visualizações no Instagram.

A ideia surgiu quando Paulinha percebeu que os vídeos dos calangos chamavam mais atenção dos seguidores do que os outros conteúdos. Ela, então, montou no quintal um espaço que apelidou de “parque dos calangos”, com túnel para os animais se esconderem e uma pequena piscina onde eles, e até pássaros, bebem água.

Foto do parque que Paulinha Povaiada
Legenda: "Parque dos Calangos", espaço construído para os animais com túneis e piscina
Foto: Arquivo pessoal

Apesar da interação, os calangos continuam livres. “Eles vêm e vão naturalmente”, explica Paulinha, que observa o comportamento dos bichos e compartilha curiosidades com o público. Ela identifica machos e fêmeas, comenta períodos de reprodução e explica como os répteis se recolhem para hibernar em dias frios. Ocasionalmente, oferece pequenas porções de ovo cru mexido.

Rotina compartilhada

Cada visitante frequente ganhou nome: Calango Seco, Astrogildo e até Felisburgo, em homenagem à cidade. Segundo Paulinha, os animais costumam aparecer por volta das 8h da manhã. Às 14h, todos já retornam para suas tocas no mato. Em dias chuvosos, frios ou nublados, preferem não sair. 

Com mais de 500 mil seguidores, a influenciadora transformou a rotina simples do quintal em um quadro de sucesso no Instagram. O “Calangoflix” virou atração para quem acompanha, de longe, o comportamento dos calangos e a convivência de Paulinha com os animais. 

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*

Renata e o médico Ricardo Azevedo no momento do pedido, com ele ajoelhado diante dela num restaurante
Zoeira

Após término conturbado com Marcelo Courrege, jornalista Renata Heilborn é pedida em casamento

A separação ficou marcada pela declaração de que o então marido se relacionava com uma de suas melhores amigas

Redação
Há 1 hora
Foto de Paulinha Povaiada, mineira que mostra sua rotina com os calangos nas redes sociais
Zoeira

'Calangoflix': mineira viraliza ao mostrar rotina de calangos no quintal de casa

Paulinha Ferreira criou um “parque dos calangos” e compartilha, para mais de 500 mil seguidores, o dia a dia dos animais silvestres que frequentam o quintal

Maria Clarice Sousa*
17 de Setembro de 2025
Imagem mostra colagem de fotos das personagens de Vale Tudo, à esquerda, Odete Roitman, e, à direita, Maria de Fátima
Zoeira

Trama de 'Vale Tudo' muda e Odete Roitman decide aterrorizar Maria de Fátima com plano inédito

Os próximos capítulos da novela mostram reviravolta diferente da versão original na relação das duas rivais

Redação
17 de Setembro de 2025
Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir
Zoeira

Filme 'Amores Materialistas' está disponível em streamings no Brasil; veja onde assistir

Produção conta com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal

Beatriz Rabelo
17 de Setembro de 2025
Cena de ação e aventura com quatro personagens (três homens e uma mulher) em uma floresta tropical, mostrando surpresa e preocupação. Diversidade de idades e expressões faciais intensas. Da direita para esquerda: homem jovem e branco, de cabelos castanhos, camisa preta com estampa vermelha e mochila nas costas; homem pardo ajoelhado, com camisa de botão nas cores azul e roxo, cabelos pretos, barba rala e bigode; mulher jovem e branca, de cabelos castanhos, blusa roxa e jaqueta branca; homem pardo e careca, de blsa cinza suada e relógio de pulso.
Zoeira

TV Globo exibe 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa' na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17)

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (17) traz aventura e diversão para toda a família

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Sônia Braga e Robert Redford namoraram nos anos 80
Zoeira

Em homenagem, Sônia Braga relembra romance e parceria com Robert Redford

Atriz brasileira, que namorou o astro nos anos 80, compartilhou memórias afetivas e bastidores do filme "Milagro"

Redação
17 de Setembro de 2025
irmãos Menendez em cena de série documental da Netflix
Zoeira

Juiz rejeita pedido de novo julgamento dos irmãos Menendez em Los Angeles

Lyle e Erik Menendez cumprem prisão perpétua pelo assassinato dos pais em 1989

Redação
17 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Estela coloca a filha para fora de casa.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)

Aldeíde tenta incentivar André a ir à formatura da irmã.

A. Seraphim
17 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Setembro de 2025