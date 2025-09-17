'Calangoflix': mineira viraliza ao mostrar rotina de calangos no quintal de casa

Paulinha Ferreira, de 38 anos, vive na zona rural de Felisburgo, em Minas Gerais, e transformou a presença de calangos no quintal em um sucesso nas redes sociais. O que começou como registros casuais do cachorro de Paulinha correndo atrás dos répteis, se tornou o “Calangoflix”, série de vídeos que já acumula milhões de visualizações no Instagram.

A ideia surgiu quando Paulinha percebeu que os vídeos dos calangos chamavam mais atenção dos seguidores do que os outros conteúdos. Ela, então, montou no quintal um espaço que apelidou de “parque dos calangos”, com túnel para os animais se esconderem e uma pequena piscina onde eles, e até pássaros, bebem água.

Legenda: "Parque dos Calangos", espaço construído para os animais com túneis e piscina Foto: Arquivo pessoal

Apesar da interação, os calangos continuam livres. “Eles vêm e vão naturalmente”, explica Paulinha, que observa o comportamento dos bichos e compartilha curiosidades com o público. Ela identifica machos e fêmeas, comenta períodos de reprodução e explica como os répteis se recolhem para hibernar em dias frios. Ocasionalmente, oferece pequenas porções de ovo cru mexido.

Rotina compartilhada

Cada visitante frequente ganhou nome: Calango Seco, Astrogildo e até Felisburgo, em homenagem à cidade. Segundo Paulinha, os animais costumam aparecer por volta das 8h da manhã. Às 14h, todos já retornam para suas tocas no mato. Em dias chuvosos, frios ou nublados, preferem não sair.

Com mais de 500 mil seguidores, a influenciadora transformou a rotina simples do quintal em um quadro de sucesso no Instagram. O “Calangoflix” virou atração para quem acompanha, de longe, o comportamento dos calangos e a convivência de Paulinha com os animais.

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues*