Como consultar o espelho da redação do Enem 2025 e entender sua nota detalhadamente
Documento será liberado em março de 2026 e ajuda o participante a compreender como cada parte do texto foi avaliada.
Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão acessar o espelho da redação, a versão corrigida e comentada do texto, por meio da Página do Participante, disponível no site do Inep.
Para fazer o login, será necessário utilizar as credenciais da conta Gov.br.
A expectativa é que o espelho seja liberado em março de 2026, seguindo o padrão das edições anteriores, quando o documento foi divulgado cerca de dois meses após a liberação das notas finais.
Diferentemente do boletim de desempenho ou do gabarito oficial, o espelho tem função exclusivamente pedagógica: ele mostra a pontuação detalhada em cada competência da correção e permite que o participante entenda os motivos pelos quais perdeu ou ganhou pontos.
Como funciona a correção da redação
A redação do Enem pode alcançar até 1.000 pontos, distribuídos entre cinco competências. Cada uma delas vale 200 pontos e mede um conjunto específico de habilidades de escrita e argumentação. São elas:
- Competência 1: domínio da norma culta da Língua Portuguesa;
- Competência 2: compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema conforme o formato dissertativo-argumentativo;
- Competência 3: capacidade de organizar e relacionar informações e argumentos para defender um ponto de vista;
- Competência 4: uso adequado dos recursos linguísticos que garantem coesão e clareza ao texto;
- Competência 5: elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os Direitos Humanos.
Entender como cada uma dessas áreas é avaliada ajuda o participante a planejar melhor seus estudos e aprimorar o desempenho nas próximas edições do exame.
Por que o espelho da redação é importante
Ao analisar o espelho, o candidato tem acesso à versão digitalizada da sua redação, com a pontuação distribuída entre as cinco competências.
Essa análise detalhada mostra em quais aspectos o estudante se destacou e onde pode melhorar, funcionando como uma espécie de mapa de aprendizado personalizado.
Sobre o Enem
O Enem é aplicado anualmente para medir o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e serve como principal porta de entrada para o ensino superior no País. O resultado pode ser usado em programas como Sisu, Prouni e Fies.