Como consultar o espelho da redação do Enem 2025 e entender sua nota detalhadamente

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão acessar o espelho da redação, a versão corrigida e comentada do texto, por meio da Página do Participante, disponível no site do Inep.

Para fazer o login, será necessário utilizar as credenciais da conta Gov.br.

A expectativa é que o espelho seja liberado em março de 2026, seguindo o padrão das edições anteriores, quando o documento foi divulgado cerca de dois meses após a liberação das notas finais.

Diferentemente do boletim de desempenho ou do gabarito oficial, o espelho tem função exclusivamente pedagógica: ele mostra a pontuação detalhada em cada competência da correção e permite que o participante entenda os motivos pelos quais perdeu ou ganhou pontos.

Como funciona a correção da redação

A redação do Enem pode alcançar até 1.000 pontos, distribuídos entre cinco competências. Cada uma delas vale 200 pontos e mede um conjunto específico de habilidades de escrita e argumentação. São elas:

Competência 1: domínio da norma culta da Língua Portuguesa;

domínio da norma culta da Língua Portuguesa; Competência 2: compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema conforme o formato dissertativo-argumentativo;

compreensão da proposta de redação e desenvolvimento do tema conforme o formato dissertativo-argumentativo; Competência 3: capacidade de organizar e relacionar informações e argumentos para defender um ponto de vista;

capacidade de organizar e relacionar informações e argumentos para defender um ponto de vista; Competência 4: uso adequado dos recursos linguísticos que garantem coesão e clareza ao texto;

uso adequado dos recursos linguísticos que garantem coesão e clareza ao texto; Competência 5: elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os Direitos Humanos.

Entender como cada uma dessas áreas é avaliada ajuda o participante a planejar melhor seus estudos e aprimorar o desempenho nas próximas edições do exame.

Por que o espelho da redação é importante

Ao analisar o espelho, o candidato tem acesso à versão digitalizada da sua redação, com a pontuação distribuída entre as cinco competências.

Essa análise detalhada mostra em quais aspectos o estudante se destacou e onde pode melhorar, funcionando como uma espécie de mapa de aprendizado personalizado.

Sobre o Enem

O Enem é aplicado anualmente para medir o desempenho dos estudantes ao final da educação básica e serve como principal porta de entrada para o ensino superior no País. O resultado pode ser usado em programas como Sisu, Prouni e Fies.