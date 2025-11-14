Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

A correção detalhada da redação do Enem 2025, conhecida como espelho da redação, será disponibilizada alguns meses após o resultado oficial, apenas para fins pedagógicos, ou seja, sem possibilidade de recurso ou alteração da nota.

Nas últimas edições, o espelho foi liberado cerca de dois meses após a divulgação das notas finais. Seguindo esse padrão, a previsão é de que o documento esteja acessível em março de 2026.

Já o resultado final do Enem 2025, com as notas das provas objetivas e da redação, está previsto para janeiro de 2026.

Diferentemente do gabarito e das notas gerais, o espelho da redação tem o objetivo exclusivo de mostrar ao participante como o texto foi avaliado em cada uma das competências exigidas.

No edital do Enem 2025, o Inep informa que o espelho será disponibilizado na Página do Participante, no site oficial do exame.

Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou a ser aplicado no último domingo (9) e terá o segundo dia de aplicação neste domingo (16).

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).