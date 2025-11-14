Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

Documento deve ser divulgado após a liberação das notas oficiais e serve apenas para fins pedagógicos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
pessoas em sala de aula olhando para prova de redação. uma delas aponta para trecho do papel.
Legenda: A previsão é que o espelho da redação do Enem 2025 esteja disponível apenas em 2026.
Foto: Bruno Peres/Agência Brasil.

A correção detalhada da redação do Enem 2025, conhecida como espelho da redação, será disponibilizada alguns meses após o resultado oficial, apenas para fins pedagógicos, ou seja, sem possibilidade de recurso ou alteração da nota.

Nas últimas edições, o espelho foi liberado cerca de dois meses após a divulgação das notas finais. Seguindo esse padrão, a previsão é de que o documento esteja acessível em março de 2026.

Já o resultado final do Enem 2025, com as notas das provas objetivas e da redação, está previsto para janeiro de 2026.

Veja também

teaser image
Ceará

O que pode zerar a redação do Enem 2025? Entenda erros que podem anular parte da prova

teaser image
Ceará

Professora de escola no Interior do Ceará acerta tema da redação do Enem 2025

teaser image
País

Tema da Redação do Enem 2025: 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Diferentemente do gabarito e das notas gerais, o espelho da redação tem o objetivo exclusivo de mostrar ao participante como o texto foi avaliado em cada uma das competências exigidas.

No edital do Enem 2025, o Inep informa que o espelho será disponibilizado na Página do Participante, no site oficial do exame.

Enem 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou a ser aplicado no último domingo (9) e terá o segundo dia de aplicação neste domingo (16).

A prova avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o exame se consolidou como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, atingiu docas da unidade de saúde.
Ceará

Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

Segundo diretor-geral da unidade de saúde, alvará de funcionamento estava atualizado.

Mylena Gadelha
Há 4 minutos
pessoas em sala de aula olhando para prova de redação. uma delas aponta para trecho do papel.
Ceará

Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

Documento deve ser divulgado após a liberação das notas oficiais e serve apenas para fins pedagógicos.

Redação
Há 39 minutos
Profissionais de saúde trabalham juntos para transportar um recém-nascido envolto em mantas, enquanto uma mulher em maca dentro da ambulância observa. A cena ocorre ao lado de um veículo de emergência, transmitindo urgência e cuidado.
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

Além da tensão, eram nítidos o esforço de funcionários para transferir paciente e a solidariedade de quem estava no entorno.

Thatiany Nascimento
14 de Novembro de 2025
Fachada do Hospital Dr. César Cals, pintada de verde e com logotipo do Governo do Ceará. Há um carro branco na frente. Um homem ajuda uma mulher de máscara a sentar em uma cadeira de rodas.
Ceará

Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês

A unidade, que sofreu incêndio e desocupou todos os leitos, tem média de 1.420 atendimentos de emergência mensais.

Redação
14 de Novembro de 2025
Busto de Jucá na Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza.
Ceará

Há 66 anos, incêndio atingiu o Hospital Dr. César Cals e jovem virou herói ao salvar pacientes

Nesta quinta-feira (13), pacientes precisaram ser transferidos da unidade de saúde após incêndio atingir a subestação de geração de energia do hospital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando meses relacionados a divulgação do gabarito oficial do Enem.
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Estudantes reagiram com humor às respostas do 1º dia de prova, realizado no último domingo (9).

Lucas Monteiro
13 de Novembro de 2025
Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals
Ceará

Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

A operação durou cerca de 8 horas.

Bergson Araujo Costa, Beatriz Rabelo e Matheus Facundo
13 de Novembro de 2025
Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços
Ceará

Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

A medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes.

Beatriz Rabelo
13 de Novembro de 2025
Geradores sendo instalados pela Enel no Enel Hospital César Cals.
Ceará

Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

Geradores devem garantir que todos os pacientes sejam transferidos sem complicações.

Bergson Araujo Costa
13 de Novembro de 2025
Por do sol na praia com banhista tomando banho de mar.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Fortaleza

Há estabelecimentos que terão funcionamento normal no próximo sábado (15).

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra incubadora de bebê sendo colocada por profissionais em ambulância do Samu para transferência após incêndio no Hospital César Cals em Fortaleza.
Ceará

‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Chamas atingiram gerador na parte externa da maternidade pública, nesta quinta (13).

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Lado Esquerdo: Uma maca com uma incubadora de transporte neonatal é retirada da parte traseira aberta de uma ambulância. Uma socorrista de uniforme escuro e colete refletivo (com o logo 192) está segurando a maca. Um homem de camiseta vermelha e jeans está ajudando no transporte. Lado Direito: Duas jovens mulheres, possivelmente mães ou acompanhantes, estão lado a lado, com expressões de preocupação ou angústia. A mulher da frente está vestindo uma camisola hospitalar azul com bolinhas brancas, e ambas têm máscaras cirúrgicas penduradas no queixo. Uma delas tem uma pulseira de identificação hospitalar no pulso. Uma mulher mais velha está parcialmente visível atrás delas, apoiando a mulher de camisola.
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals

Incêndio ocorreu na estação de energia, na área externa da unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Carol Melo, Matheus Facundo, Thatiany Nascimento, Luana Severo e Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mobilização de populares para auxiliar na retirada de crianças do Hospital Geral Dr. César Cals.
Ceará

População entrou no hospital para auxiliar resgate: 'Arrebentamos portas para sair com crianças'

Proprietários de lojas ainda relataram "forte estrondo" e "fumaça escura" durante o ocorrido.

Mylena Gadelha e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira
Ceará

Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Matheus Facundo e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Ceará

População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo

Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.

Carol Melo
13 de Novembro de 2025
Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza
Ceará

Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pacientes sendo retirados do local.

Raísa Azevedo, Luana Severo, Gabriel Bezerra, Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de prova de múltipla escolha, com foco na ação do exame ou teste.
Ceará

Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep; veja como acessar

Saiba como conferir as respostas do primeiro domingo de provas.

Redação
13 de Novembro de 2025