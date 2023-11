Enem 2023: Questão repetida do exame de 2010 será anulada

Será anulada uma das questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado neste domingo (12), por falta de ineditismo. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em balanço após a prova.

A questão anulada tem como tema a gripe A-H1N1 e já tinha sido usada no Enem 2010 destinado a Pessoas Privadas de Liberdade. Neste ano, estava com o número 117 nos cadernos amarelos, 130 nos azuis, 93 nos rosas e 115 na prova cinza.

"Esta questão estará anulada, sem prejuízo a todos que fizeram a prova do Enem", declarou Santana em coletiva.

O Ministério da Educação prepara uma atualização do banco de itens para evitar a repetição de questões. "Há uma decisão de lançar um novo edital de professores independentes de professores para elaboração de questões do Enem", declarou Manuel Palacios, presidente do Inep.

Outra questão semelhante será mantida

Uma questão usada em 2003 pelo vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG) também apareceu na prova. O item, que aborda o padrão de contagem de um determinado povo indígena, foi considerada pela instituição como sem perspectiva de anulação.

"É um item que trabalha com uma habilidade examinada em diferentes tipos de testes, provas, e as semelhanças que existem são semelhanças do tipo de problema proposto ao estudante", explicou o presidente do Inep.