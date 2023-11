2º dia de provas do Enem 2023 traz questões com problemas cotidianos; confira análise

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 trouxe questões com problemas cotidianos para os candidatos. A avaliação é de professores ouvidos pelo Diário do Nordeste neste domingo (12), após o início do Exame.

Sabrina Bileski, coordenadora de Avaliações no SAS Educação, aponta que principalmente a prova de Ciências da Natureza trouxe questões cotidianas. “Tinham assuntos interessantes relacionados à rotina cotidiana, então aproxima o assunto ciências da natureza com o dia-a-dia do aluno, o que é maravilhoso, porque dá significado para o aprendizado”, aponta.

Ela destaca ainda questões sobre a vacina da Covid-19. “Na prova anterior também caiu uma questão sobre vacina e, diante do movimento ‘anti-vax’, a gente falar tanto sobre vacina é um posicionamento importante”, ressalta.

Para Pedro Lopes, editor de Avaliações no SAS Educação, a questão sobre a vacina também foi destaque.

“Era uma questão sobre a vacina da Covid envolvendo RNA-Mensageiro, era um texto jornalístico e focava nesse aspecto. Tinha também uma questão com texto jornalístico sobre síndrome de Down, falava do caso de uma mulher com síndrome de Down que engravidou e trazia uma situação-problema nesse sentido. Também tinha uma questão sobre o ‘agro’, e tinha uma questão sobre inseticida agrícola”, destaca.

Pedro Lopes Editor de Avaliações no SAS Educação “Em Ciências da Natureza, me chamou a atenção uma questão que era uma tirinha do Cebolinha com o Cascão usando aqueles telefones de lata improvisado com barbante, era uma questão de física sobre ondas sonoras e pedia para o aluno indicar quais características das ondas sonoras eram reduzidas à medida que o barbante aumentava”

Legenda: No segundo dia de provas do Enem 2023, questão de física traz tirinha da Turma da Mônica Foto: Reprodução

“Em Matemática, tinha uma questão que era com imagem também, uma imagem escala de cinza, que era de uma cisterna e tinha uma tabela de horário ao longo do dia e como o nível de água aumentava ao longo do dia. A questão pedia para o estudante calcular a vazão em metros cúbicos”, acrescenta.

“Também em Matemática tinha uma questão que era com imagem também, mas de cadeiras de cinema. Tinha uma rosa dos ventos, então era basicamente para o estudante localizar, não precisava fazer cálculos, era só orientação espacial ali”, afirma.

Caê Lavor, diretor de Ensino Médio e Avaliações do SAS Plataforma de Educação, destaca ainda que, na prova de Matemática, “caiu uma questão que falava sobre a luz atravessando um corpo de água”.

“Dizia que a cada metro, aproximadamente, a luminosidade diminui em dois terços. Então perguntava, na questão, qual seria a luminosidade em relação à luminosidade na superfície após seis metros”, afirma.

O diretor também destaca ausências na prova. "Um tema que ficou de fora na prova de química foi eletroquímica, que era um assunto bem tradicional, costuma cair todo ano na prova até duas ou mais questões, mas neste ano não apareceu', diz.

PROVA COLORIDA

Ainda na análise das provas, Sabrina Bileski, coordenadora de Avaliações no SAS Educação, questionou sobre a inovação deste ano do Enem: algumas imagens da prova apareceram coloridas.