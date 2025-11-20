Aeroporto de Congonhas suspende voos após avião derramar combustível na pista

O Aeroporto de Congonhas suspendeu temporariamente os voos na manhã desta quinta-feira (20). A medida foi tomada após um avião derramar combustível na pista, o que interrompeu decolagens e pousos no local.

A pista foi fechada às 7h39 e liberada às 8h16, conforme nota da Aena, administradora do aeroporto. A concessionária não informou, porém, o número de voos impactados.

Ainda segundo a Aena, a limpeza no local foi feita imediatamente. Mesmo assim, várias aeronaves precisaram ficar na pista aguardando o fim do procedimento e a autorização para decolar.

“As operações no Aeroporto de Congonhas estão liberadas após ficaram temporariamente suspensas entre 7h39 e 8h16 por causa de um vazamento de combustível na pista de decolagem”, pontuou a Aena, em nota do g1.

“As equipes do aeroporto atuaram imediatamente para a limpeza e liberação total das operações", acrescentou a concessionária do Aeroporto de Congonhas.