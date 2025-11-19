Defesa de Vorcano pede habeas corpus e nega tentativa de fuga

A defesa do empresário Daniel Vorcano, dono do Banco Master, oficializou um pedido de habeas corpus nesta quarta-feira (19). A solicitação para revogar a prisão considerou que ele nunca teve a intenção de fugir ou de se ocultar das autoridades.

Conforme a Folha de São Paulo, os advogados solicitaram que a medida seja substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica, assim como pela proibição de contato com outros investigados. A defesa ainda sugeriu a prisão domiciliar.

A juíza Solange Salgado da Silva, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ficará responsável por analisar o pedido.

Prisão de Daniel Vorcaro

O banqueiro foi preso pela Polícia Federal na noite de segunda-feira (17). Mesmo após uma audiência de custódia, realizada na terça-feira (18), ele seguiu detido.

Vorcaro estava se preparando para embarcar em um voo para o exterior antes da prisão. Apesar disso, a defesa expressou que o empresário "se colocou à plena disposição de todas as autoridades judiciárias, seja na Capital Federal ou na Subseção Judiciária de São Paulo".

"A situação, como o mero senso comum indica, poderia ser mais bem tratada com a adoção, por exemplo, de medidas cautelares alternativas, como proibição de contato entre os investigados, ou mesmo monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar", detalhou a defesa.