Ministro do Turismo avisa a Lula que pedirá demissão

União Brasil aprovou uma resolução que dá 24 horas para filiados saírem do governo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:25)
PontoPoder
Celso Sabino é um homem de meia idade, branco e de cabelo preto, que usa terno azul, camisa social branca e gravata amarela.
Legenda: O ministro Celso Sabino combinou com Lula que apresentará sua carta de demissão no retorno do presidente dos Estados Unidos.
Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avisou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sexta-feira (19), que deverá pedir demissão do governo. Informação é do G1.

O ministro é filiado ao União Brasil. Ele foi eleito deputado federal pelo Pará e deverá retornar à Câmara Federal após pressões do partido para que filiados deixem cargos ocupados na gestão do petista.

Na conversa com Lula, Sabino alegou que tomou a decisão após a aprovação, na última quinta-feira (18), da resolução do União que dá até 24 horas para que os filiados "desembarquem" do governo.

No entanto, o ministro informou que ainda tem agendas importantes à frente da pasta e que só deve entregar a carta de demissão no retorno da viagem de Lula a Nova York, previsto para a próxima quinta (25).

Saída do governo

Conforme a resolução aprovada pelo União Brasil, os membros que não deixarem os cargos poderão receber punição disciplinar — uma das possibilidades é de expulsão da sigla.

A exigência foi aprovada após a veiculação de matérias que apontam uma suposta relação entre o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), o que o político nega.

O partido acredita que há influência do governo federal na divulgação das informações e afirma que há uma "percepção de uso político da estrutura estatal" para desgastar Rueda.

Sabino chegou a manter conversas nas últimas semanas com dirigentes e aliados para tentar uma solução e evitar a saída da pasta.

O ministro gostaria de seguir no cargo ao menos até a realização da COP30, que ocorre em novembro em Belém.

 
