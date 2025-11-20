Micro-ondas pode ter iniciado fogo em estande da COP 30

Um problema em um micro-ondas é apontado como a provável causa do incêndio que atingiu parte da área azul da COP, em Belém, na tarde desta quinta-feira (20). A informação foi divulgada pela GloboNews, com base em relatos de equipes que participam da perícia e na análise das primeiras imagens feitas no local.

O fogo começou por volta das 14h03 e gerou fumaça intensa em vários estandes. Três pessoas foram hospitalizadas após inalar fumaça. Conforme o Corpo de Bombeiros do Pará, as chamas foram controladas rapidamente: em apenas seis minutos, às 14h09, a situação já estava estabilizada.

Sobrecarga em régua de energia é considerada hipótese inicial

</iframe

Segundo a emissora, fotos feitas logo após o início do incêndio revelaram uma régua de energia com múltiplas tomadas e cabos de diferentes espessuras ligados ao equipamento.

A suspeita é de que um micro-ondas conectado à estrutura tenha superaquecido e dado início ao fogo. A perícia continua em andamento, e o laudo definitivo só deve ser divulgado após a conclusão das análises.

A resposta ao incidente mobilizou grande número de agentes:

244 extintores foram utilizados no combate às chamas;

Mangueiras também foram acionadas, devido à proximidade de viaturas do Corpo de Bombeiros;

56 bombeiros militares estavam dentro da área azul no momento do incêndio;

Bombeiros civis que atuavam no evento também participaram da operação.

A rápida contenção foi possível porque equipes de emergência já se encontravam posicionadas no perímetro da conferência, além da existência de um quartel do Corpo de Bombeiros próximo ao parque onde ocorre a COP.

Áreas seguem isoladas e ONU prevê retomada depois das 20h

A área azul, onde se concentram delegações oficiais, segue isolada para varredura e avaliação de segurança.

A ONU informou que a previsão de reabertura é às 20h, embora exista a possibilidade de liberação antecipada caso a perícia finalize o trabalho antes do previsto ou só depois.

Do lado de fora, o policiamento foi reforçado com equipes do Exército, Força Nacional, Polícia Militar e Polícia Federal, devido ao fluxo de representantes nacionais e internacionais.